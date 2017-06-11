Hyundai'ın CEO'su oruç tutmaya başladı, işçilere mektup yazdı

Hyundai'nin CEO'su Mong Hyun Yoo,'nun oruçlu işçilerine yazdığı mektup ağlattı Hyundai’nin CEO’su Mong Hyun Yoon'un Ramazan Ayı nedeniyle bünyesinde çalışan Türk işçilerine gönderdiği mektup herkesi duygulandırdı.

Mektupta işçilerin durumunu anlamak için oruç tuttuğunu söyleyen Yoon, Ramazan ayında çalışanlarına kolaylıklar sağlayıp imkanları artırdığını da söyledi.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden olan Hyundai'nin CEO'su Mong Hyun Yoo, Ramazan Ayı sebebiyle müslüman çalışanlarına bir mektup gönderdi. Yoo, Sevgili HAOS (Hyundai Assan Otomotiv Sanayi) Ailesi, diye başladığı mektubunda Ramazan Ayı'nda oruç tutan işçilerin durumunu anlamak için kendisinin de oruç tuttuğunu söyledi.

Yoo, orucun zorluğunu anlayınca işçilerine çalışmalarında kolaylıklar sağladığını ve iftar sofralarına katkıda bulunmak için alışveriş çeki dağıttığını söyledi. Mektubu okuyan çalışanlar hem patronlarıyla gurur duydu hem de duygulandılar.

İşte herkesi duygulandıran o mektup:

MONG HYUN YOO KİMDİR?

Hyundai’nin CEO’su Mong Hyun Yoon, 1964 yılında Kore’nin tarihi şehirlerinden biri olan Jeolla’da doğdu. Yoon, Sogan Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kariyerine 1985 yılında Hyundai Motor Company’de başladı. Kariyeri boyunca Strateji ve Planlama Bölümü’nde çalışan Yoon’un 30 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor.

Mong Hyun Yoon, Kore’deki 30 yıllık tecrübenin ardından şu an Hyundai Assan’ın Türkiye yürüttüğü tüm operasyonlardan sorumlu. Yoon, Türkiye’de 2016 yılının başından beri çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’yi kardeş ülke olarak gören, Osmanlı ve Mevlana hayranı olan Yoon, Hyundai’yi ihracat şampiyonu yapmayı hedefliyor