İftara katılan Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'den ''Katar krizi'' açıklaması

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, çeşitli milletlerden Müslüman geçlerin kurduğu “JUMA” derneğinin düzenlediği iftar programına katıldı.

İftar öncesinde konuşan Steinmeier, ülkeye gelen sığınmacılara işaret ederek, Almanya’da birçok insanın Ramazan ayını kendi ülkelerinden uzakta geçirdiğini hatırlattı.

Ramazan ayında sığınmacıların ülkelerine olan hasretlerini anlayabildiğini vurgulayan Steinmeier, ülkelerine dönebilme imkânının bir gün gerçek olmasını dilediğini, siyasetçilerin bu perspektifi sunmak için çalışmaları gerektiğini aktardı.

‘Siyasetin görevi barış tesis etmektir’

Steinmeier, “Siyasetin görevi Körfez Bölgesi’nde Suudi Arabistan ile Katar arasındaki ihtilâfta görüldüğü gibi kriz bölgeleri oluşturmak olmamalıdır. Sorumlu siyasetçilerin görevi, mevcut savaş, kriz ve ihtilafları çözmek, barışı tesis etmektir” dedi. Almanya’nın farklı ülkelerden gelen birçok kişiye yurt olduğunu belirten Steinmeier, on yıllar önce Türkiye’den, Bakanlardan, Güney Avrupa’dan gelenlerin Almanya’yı yurt edindiğini ifade etti. JUMA Başkanı Yunus Güllü de toplumda herkesin sadece kendisi için değil, bir arada yaşadığı insanlar için de sorumluluk taşıdığını ifade ederek özellikle bugünlerde sorumluluğu üstlenerek barış ve adalet için birlikte çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti. Bazı milletvekillerinin katıldığı etkinlikte Kur’ân-ı Kerîm okundu.

***

Okumak için tıklayınız:

Krizin çözümü diplomaside

''Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz''

Kardeşlik bağları kopmasın

ABD'den dikkat çeken 'Katar' isteği...

Katar Dışişleri Bakanı: Listedekilerin büyük bölümünün Katar ile ilişkisi yok

4 ülke 'Katar' ile ilgili ortak bildiri yayınladı

BM'den ''Katar krizi'' hakkında önemli açıklama

Bu son zamanlarda yaşadığımız en tehlikeli gelişme

Türkiye sıkıntılı, İsrail memnun