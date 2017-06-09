İlâhî tokat

Hatırat-ı Nur

Bir gün Mehmed Feyzi Efendi, Üstad'ın evinde bulunduğu sırada şiddetli bir gürültü işitilir. Kapı yumruk ve tekmelerle hızlı hızlı dövülür. "Açın kapıyı, yoksa kırarız!" diye tehditler savrulur. Mehmed Feyzi Efendi aşağı inip kapıyı açınca, dev cüsseli sivil polislerin içeriye daldıklarını görür. Güya içeride yasak faaliyetler yapılmaktadır! Bu bahaneyle evin her tarafını didik didik ararlar. İddiaya göre Üstad'la Mehmed Feyzi Efendi halkı devlet aleyhine kışkırtıp hükümeti yıkacaklardır!

Polisler, yastıkların içine varıncaya kadar aramalarına rağmen suç unsuru bir şey bulamazlar. Hele içlerinden Nuri isminde biri vardır ki, bir şey bulamamanın hırsıyla adeta kıvranır. Arama bitip arkadaşları çıkmak istedikleri halde, o hâlâ bir şeyler bulma peşindedir. "Yeter! Gel artık gidelim. Bir şey bulamadık deriz" demelerine rağmen, aramayı sürdürür. Üstlerinden takdir almak için bir suç delili ele geçirmek ister. Fakat o sırada beklenmedik bir şey olur. Adam hırsla elini odada bulunan mangalın içine sokar. Meğer mangalın üstü küllenmiş olduğu halde içi köz ateşle doludur! Elini sokmasıyla, "Yandım anam!" diye bağırması bir olur. Gayretkeşliğinin peşin cezasını görür. Bu bedbaht üstelik hafızmış! O âna kadar sessiz kalan Üstad, elinin yandığını görünce suskunluğunu bozar: "Hafız, dikkat et! Bu sana küçük bir ihtardır. Yoksa ilâhî adaletin tokadının altından kalkamazsın!" der. Fakat adam, içine düştüğü fitne ve fesat çemberinden kurtulamaz.

Bu ihtar bile kendisini uyandırmaya yetmez. Tekrar tekrar üstad'ı taciz etmeye kalkışır. Ama zecir tokadının gelmesi de gecikmez. Bir gün hiç yoktan adamın başına müthiş bir ağrı saplanır Adeta beyninden vurulmuşa döner. Ağrının şiddetinden kıvranıp durur. Kastamonu'da gitmedik doktor, başvurmadık hoca bırakmaz. Fakat nafile, ağrı geçmez. Sonunda Ankara'ya gitmeye karar verir. Otobüse binip Ilgaz Dağı'nı aşarken başının ağrısı birden kesiliverir. Adam: "Ağrım geçti diye sevinçten uçacak gibi olur, "Yaşasın! Ağrım geçti. Bende bir şey kalmadı!" deyip Ankara'ya gitmekten vazgeçer. Fakat tekrar Kastamonu ya dönerken, tam Ilgaz'ı geçtiği anda ağrı yeniden aynı şekilde beynine saplanır. Bu defa ağrının geçecek gibi olmadığını anlayıp Ankara'ya gitmeye kesin karar verir. Ilgaz Dağı'nı geçer geçmez, ağrı yine kesilir. Fakat bu sefer geri dönmez. Ankara Numune Hastanesi'ne varır. Uzun muayene ve tetkiklerden sonra doktorlar bir şey bulamazlar. Sonunda: "Senin başında bir şey yok!" diye karar verirler. Tabii hastalığın kalbinin fesadından kaynaklanan manevi bir tokat olduğunu ne bilsinler. Evet, bu, münafıklığının bu dünyada peşin bir cezasıdır.

Ağrı kesilmeyip sürüp gidince, bunun Üstad' a yaptığı eziyetten kaynaklandığı anlaşılır. Yakınları Üstad'dan özür dilemeye gelirler. "Bağışlayın Hocam! Size büyüklük yaraşır!" derler. Fakat Üstad: "Bir kere ok yaydan çıktı. Artık geri çevrilmez!" der. Şahsına yapılan haksızlıkları affeden Üstad, Kur'an'a yapılanları Kur'an'a havale eder. Bu takdirde gelen tokatlar için, "Demek Kur'an affetmedi!" der.

İhsan Atasoy, Nur kahramanları serisinden

Hazırlayan: Akİf Arslan