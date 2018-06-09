İnsan ve Oruç

Şiir... Sezai Karakoç...

Oruç, ruhun sesi gelir her yıl... Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize Vücut dönmeye başlar bir tapınağa kurban gibi Yapılır örtülür uçurumları yakan duâlardan Ten ruhun avuçlarının içinde Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı Ruh emzirir anne gibi yeri, göğü, fecri Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslâm baharı Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına Sezai Karakoç

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