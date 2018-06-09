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9 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İnsan ve Oruç

09 Haziran 2018, Cumartesi 01:10
Şiir... Sezai Karakoç...

Oruç, ruhun sesi gelir her yıl...

Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize

Vücut dönmeye başlar bir tapınağa kurban gibi

Yapılır örtülür uçurumları yakan duâlardan

Ten ruhun avuçlarının içinde

Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker

İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer

Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen

İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı

Ruh emzirir anne gibi yeri, göğü, fecri

Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır

Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden

Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslâm baharı

Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından

Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından

Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına

Sezai Karakoç

Etiketler: oruç, ramazan ayı, sezai karakoç
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