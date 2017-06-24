İslâm coğrafyasına huzur hâkim olsun

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Uysal, yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında şunları kaydetti: “Bir Ramazan ayını daha geride bırakıyoruz. Tüm olumsuzluklara, dillerinden dökülenlerle amel etmesi gerekenlerin kin, nefret ve husumet ekmeye devam etmesine rağmen, mübarek bir ayın ikliminden istifade etmeye bizler gayret ettik. Yüce dinimizin esasından, ruhundan daha ziyade; içinde bulunduğumuz siyasî-toplumsal iklimde şekli olarak yeniden üretilmiş şan-şatafat-israf görüntüsü, her geçen gün daha fazla Ramazanlarımızı gölgeliyor. Şimdi ‘Bayram’ günü ile bu ayı taçlandıracağız...

Milletçe ruhumuzu muhasebeye çektiğimiz ve vesilesiyle yenilediğimiz bu hamiyet ayından umarım fazlasıyla istifade etmişizdir. Türk ve İslâm âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.

İdrak edeceğimiz Bayram’ın, ‘Huzuru’ ve ‘Refahı’ merkeze alan bir düşüncenin başta İslâm coğrafyasına ve İnsanlığa hâkim olması temennimi ve duâmı da paylaşıyorum. Ramazan Bayramı’mız mübarek olsun.”

İstanbul - Yeni Asya