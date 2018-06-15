İslâm Dünyası'ndan bayram manzaraları

Ramazan ayını ihya eden İslam dünyası, bayramı kutluyor. Afganistan, Yemen, Irak, Libya, Filistin...Yaşanan tüm zorluklara rağmen bayramın ilk günü objektiflere yansıyan kareler bu kutsal günün getirdiği umut ve neşeyi yansıtıyor.

Ramazan ayının bitmesiyle birlikte İslâm alemi bayrama kavuştu. Dünyanın çeşitli yerlerinde çoşkuyla kutlanan Ramazan Bayramı'nda zulüm altında yaşayan ve türlü zorluklar çeken Müslüman Devletler de unutulmadı. Yemen, Filistin, Suriye, Irak ve Arakan... Eller masum ve mazlumlar için semaya kalktı. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen bayram manzaraları da objektiflere böyle yansıdı: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bayram namazı için camiye giden babasına eşlik eden çocuk. Ramazan'dan dolayı Taliban ve hükümetin karşılıklı ateşkes ilan ettiği Afganistan'da bayramı, kısıtlı imkanlarıyla bir lunaparkta geçiren Afgan çocuklar. Objektife takılan çocuğun oyuncak tercihi ise ülkenin içinde bulunduğu atmosferi yansıtıyor. Yemen'in başkenti Sana'da bir bayram pazarı. İç savaşın pençesindeki ülkede benzer manzaralara sık rastlamak mümkün değil. Yer İngiltere'nin Birmingham kenti. Bayram namazı için seçilen mekan Small Heath Park. Zira 140 bin kişinin birlikte saf tutabilceği bir cami yok.

Okunma Sayısı: 152

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.