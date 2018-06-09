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10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

'İsraf tüketim çılgınlığıdır'

09 Haziran 2018, Cumartesi 20:00
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Tüketim ve harcamanın en aşağı derecesi cimrilik, itidâli iktisat ve kanaat, aşırısı israftır. İsraf, bir tüketim çılgınlığıdır, savurganlıktır” dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “İsraf bir tüketim çılgınlığıdır, savurganlıktır” dedi. “37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” kapsamında düzenlenen, “Ayasofya Ramazan Sohbetleri”ne konuk oldu. ‘Tüketim Çılgınlığı: İsraf’ konulu bir konuşma yapan Yılmaz, “İsraf itidâli aşmak, mâkul sınırı zorlamak, ortayoldan ayrılmak anlamına bir Kur’ân kavramıdır. Genellikle yeme, içme giyim, kuşam gibi tüketim alanlarında olur. Bugün buna boş zaman, sağlık ve çevre gibi konuları ilâve etmek de mümkündür” dedi. “Tüketim ve harcamanın en aşağı derecesi cimrilik, itidâli iktisat ve kanaat, aşırısı israftır” diyen Yılmaz, “İsraf bir tüketim çılgınlığıdır, savurganlıktır. Yeme-içme ve giyim-kuşamda olduğu gibi, zaman, sağlık ve çevre gibi konularda da dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. İsrafın hem kişisel planda, hem de toplumsal boyutta maddi ve manevî pek çok zararları vardır” ifadelerini kullandı. 

KİŞİSEL VE TOPLUMSAL İSRAF

İsrafın kişisel boyutuna değinen Yılmaz, “İsrafın kişisel hayatta hem maddî, hem manevî, hem de psikolojik pek çok zararları vardır. İsraf kişinin ürettiğiden fazla tüketmesi veya gereğinden fazla harcaması demek olduğundan önce şahsî ve ailevî bütçeleri allak bullak eder” ifadelerini kullandı. İsrafın toplumsal boyutuna da değinen Yılmaz, “İsraf, ferd kadar, belki daha da fazla toplumu ilgilendiren bir sapmadır. İsrafa alışan insan başkalarını düşünmez hale geldiğinden toplumda sınıf farklılıkları arttıkça zenginlerin müsrif tavrı fakirleri ezmekte, onlarıda israfa yönlendirecek bir takım sosyal yaralar açmaktadır. Oysa ki insan, paylaşmayı bildiği ölçüde saygın ve mutlu olur. Sevginin temel şartı paylaşım ve özveridir. Sahip olunan nimetlerden başkalarını da yararlandırmaktır” diye konuştu. Yılmaz, israfın önlenmesi için ferde, topluma ve devlete düşen bir takım görev ve sorumluluklar olduğunu da hatırlattı.

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: israf
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