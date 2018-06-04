İyilik ‘Elden Ele’ yayılsın

Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yurtdışındaki faaliyetleri ile biliniyor.

Derneğin yurtiçindeki çalışmalarından birisi de geleneksel Ramazan İftarları. Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Daloğlu, Dernek olarak Ramazan ayının başlangıcından bu yana başta Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı ve Ahıskalı olmak üzere toplamda on bin kişiye iftar verdiklerini belirterek, iftara çağırdıları ailelerin gerçek anlamda ihtiyaç sahibi olduklarının altını çizdi. Mübarek Ramazan ayı boyunca tespit ettikleri ailelere anlaşmalı oldukları marketlerin alış veriş kartlarını resmi prosedürler çerçevesinde verdiklerini söyleyen H. Hüseyin Daloğlu, “Şu ana kadar ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye bu kartların dağıtımını yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Böylece ümmetin hayırseverleri ile fakir kardeşlerimizi bir araya getiriyoruz. En önemlisi Ensar Muhacir buluşmalarını gerçekleştiriyoruz” dedi. Muhacir kardeşlerimize yönelik en önemli iftar programlarımızdan birisinin Pursaklar Belediyesi ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyen Daloğlu şunları söyledi: “Faaliyetlerimizin kapsamını genişleterek hayırseveri daha fazla sayıda yardıma muhtaç kimselerle buluşturmaya, yani yardımları Elden Ele ulaştırmaya devam edeceğiz.” -

Ankara - Ahmet Terzi