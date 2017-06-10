İyilik yarışı

Hayatın İçinden

Ayşe, eve geldi ve annesine sarıldı. "Anne gerçekten de bu gün ne olduğuna inanamayacaksın." Annesi şaşkın kızına bakarken Fatih’te içeri girdi. “Anne biz bugün Ayşe ile beraber bir şey yaptık. İnşallah kızmazsınız. İlk önce sizden izin almamız gerekirdi, ama birden oldu.” Annesi iyice meraklanmıştı. Ne oluyordu? “Biz bir yarışmaya katıldık anne. Saat 5’te başlayacak ve ödül olarak Filistinli bir çocuğa bisiklet gidecek” diye devam etti Fatih. Annesi çok mutlu oldu bunu duyunca. Çocukları içlerinden gelerek hiç tanımadıkları Filistinli bir çocuğa yardım etmek için heyecanlanıyor ve kazanmak istiyorlardı. Bir koşu yarışıydı bu.

5’te bütün aile caminin önünde kurulan yarışma alanına gittiler. Fatih, oruçlu olsa bile bütün gücü ile koşuyordu. Kazanmak için değildi bu bir çocuğun gülümsemesi içindi. Yarışma bittiğinde Fatih, 3. oldu. O da bir ayakkabı gönderecekti. Bu ayakkabı renkli ışıklar saçıyordu. Gökkuşağı gibi. İyi günlerde giyebilsin, çocuk mutlu olsun diye duâlarla paketlendi ve yarın sabah gönderilmek üzere.

Hazırlayan: Merve İriyarı