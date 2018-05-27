İzmitli okurlar iftarda buluştu

İzmitli Yeni Asya okurları iftar proğramında bir araya geldi.

İzmit Yeni Asya Temsilciliği ile Çamlık Eğitim-Kültür ve Çevre Vakfının organize ettiği program Başiskele Vakıf Temsilcilik binasında gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu iftar programına edebiyatçı yazar Salih Çökren’in yaptığı Risale-i Nur dersi ve toplu halde teravih namazının kılınması ile son buldu. ‘Onbir ayın sultanı Ramazan’da bir iftar yemeğinde biraraya gelme imkânı verdiğinden dolayı Cenâb-ı Allah’a ne kadar şükredilsek az’diyen katılımcılar bu tür organizasyonların kaynaşmaya vesile olduğunu ve sık sık düzenlenmesini temenni ettiklerini belirterek organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiler. Nurullah Özen - Kocaeli

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