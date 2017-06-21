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Seksen yıllık ömür sende gizlenir Son on günde aralıksız izlenir, Pek ayak bu yollarda tozlanır Bugün yirmi altı, Kadirdir Kadir İhsan Yıldırım *** İnanandır insanın en mutlusu, Oruçtur ibadetlerin tatlısı, Bu gece bin aydan daha hayırlı, Bu gün Ramazanın YİRMİ ALTISI Abdil Yıldırım *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR YİRMİ ALTINCI SÖZ Kadere iman eden kederden emin olur. Taşlı, dikenli yerler en güzel zemin olur. En korkulu hallere dünyada maruz kalsa; Onu koruyan, tutan Rabbülâlemin olur!.. Mikail Yaprak *** Konuyla ilgili makaleler: Kader defterinden kudret sayfalarına Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/kader-defterinden-kudret-sayfalarina_419649 Kader Risalesiyle kader anlayışımızı yenileyelim “Kadere îmân nedir? Kader değişir mi? Biz kendi hayatımızı ne derece yönlendiriyoruz?” Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/kader-risalesiyle-kader-anlayisimizi-yenileyelim_384360 Kader Risalesi'ni okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#750

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