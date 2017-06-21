Takvim...
Seksen yıllık ömür sende gizlenir
Son on günde aralıksız izlenir,
Pek ayak bu yollarda tozlanır
Bugün yirmi altı, Kadirdir Kadir
İhsan Yıldırım
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İnanandır insanın en mutlusu,
Oruçtur ibadetlerin tatlısı,
Bu gece bin aydan daha hayırlı,
Bu gün Ramazanın YİRMİ ALTISI
Abdil Yıldırım
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SÖZLER'DEN İLHAMLAR
YİRMİ ALTINCI SÖZ
Kadere iman eden kederden emin olur.
Taşlı, dikenli yerler en güzel zemin olur.
En korkulu hallere dünyada maruz kalsa;
Onu koruyan, tutan Rabbülâlemin olur!..
Mikail Yaprak
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Konuyla ilgili makaleler:
Kader defterinden kudret sayfalarına
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http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/kader-defterinden-kudret-sayfalarina_419649
Kader Risalesiyle kader anlayışımızı yenileyelim
“Kadere îmân nedir? Kader değişir mi? Biz kendi hayatımızı ne derece yönlendiriyoruz?”
Okumak için tıklayınız:
http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/kader-risalesiyle-kader-anlayisimizi-yenileyelim_384360
Kader Risalesi'ni okumak için tıklayınız:
http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#750