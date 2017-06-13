Karadağ Hatıraları

Hatırat-ı Nur

Üstad'ın talebelerini zor şartlara alıştırmak için zaman zaman yaptığı eğitimlerinden birini Mehmed Feyzi Efendi şöyle anlatır:

"Üstad atla giderdi. Ben arkasından giderdim. Üstad bazen atı koştururdu. Ben de arkasından koşardım. Hatta koşarken düşerdim, dizlerim yaralanır, kanlar içinde kalırdı. Üstad hiç sormaz, alâkadar olmazdı. Düştüm kaldım mı diye bakmazdı. Üstad giderken atın üzerinde tasbihat yapardı. Bir kelimeyi yazacağı zaman at kendiliğinden dururdu, kelimeyi bitirince at tekrar yürürdü. Kaç defa buna şahit oldum. Pazar günleri halk da Karadağ'a giderdi. Fakat bizim çamlarımızın altında hiç oturmazlardı. Üstad'ın orada iki çamı var. Esasında eğri çam ağacının ötesinde, beri tarafta çatal bir çam vardır, tarlanın altında. Üstad o çatal çama hiç tutunmadan pıtır pıtır çıkar, o eğri çamda caddede yürür gibi gider, oturur, orada tasbihat yapardı. Kalenin burcunun en yüksek yerine de sanki basamakla çıkar gibi çıkar oturur, oradan ayaklarını aşağı sarkıtırdı.

Bir gün Karadağ'dan dönüyorduk. Baktım yolun kenarında iki kişi işret ediyor, rakı içiyorlardı. Yanlarından geçerken Üstad onlara selâm verdi. İçimden, 'Allah Allah! Üstad bunlara niye selâm veriyor?' diye geçirdim. On, on beş adım ilerlemiştik ki arkamızda ayak sesleri işittim. Döndüm baktım, adamlar ellerinde rakı şişeleriyle koşa koşa geliyorlar. Yaklaşınca şişeleri taşa çalıp kırdılar. Sonra gelip Üstad'ın ellerine kapandılar. 'Bundan sonra bir daha içmeyeceğiz!' diye yemin edip tövbe ettiler.

Hazırlayan: Akİf Arslan

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Bediüzzaman’ın ser kâtibi Mehmet Feyzi Pamukçu