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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Karadağ Hatıraları

13 Haziran 2017, Salı
Hatırat-ı Nur

Üstad'ın talebelerini zor şartlara alıştırmak için zaman zaman yaptığı eğitimlerinden birini Mehmed Feyzi Efendi şöyle anlatır:

"Üstad atla giderdi. Ben arkasından giderdim. Üstad bazen atı koştururdu. Ben de arkasından koşardım. Hatta koşarken düşerdim, dizlerim yaralanır, kanlar içinde kalırdı. Üstad hiç sormaz, alâkadar olmazdı. Düştüm kaldım mı diye bakmazdı. Üstad giderken atın üzerinde tasbihat yapardı. Bir kelimeyi yazacağı zaman at kendiliğinden dururdu, kelimeyi bitirince at tekrar yürürdü. Kaç defa buna şahit oldum. Pazar günleri halk da Karadağ'a giderdi. Fakat bizim çamlarımızın altında hiç oturmazlardı. Üstad'ın orada iki çamı var. Esasında eğri çam ağacının ötesinde, beri tarafta çatal bir çam vardır, tarlanın altında. Üstad o çatal çama hiç tutunmadan pıtır pıtır çıkar, o eğri çamda caddede yürür gibi gider, oturur, orada tasbihat yapardı. Kalenin burcunun en yüksek yerine de sanki basamakla çıkar gibi çıkar oturur, oradan ayaklarını aşağı sarkıtırdı.

Bir gün Karadağ'dan dönüyorduk. Baktım yolun kenarında iki kişi işret ediyor, rakı içiyorlardı. Yanlarından geçerken Üstad onlara selâm verdi. İçimden, 'Allah Allah! Üstad bunlara niye selâm veriyor?' diye geçirdim. On, on beş adım ilerlemiştik ki arkamızda ayak sesleri işittim. Döndüm baktım, adamlar ellerinde rakı şişeleriyle koşa koşa geliyorlar. Yaklaşınca şişeleri taşa çalıp kırdılar. Sonra gelip Üstad'ın ellerine kapandılar. 'Bundan sonra bir daha içmeyeceğiz!' diye yemin edip tövbe ettiler.

Hazırlayan: Akİf Arslan

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Bediüzzaman’ın ser kâtibi Mehmet Feyzi Pamukçu

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  • Ali Tam

    13.06.2017 03:34:53

    Muazzez ve merhum Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Nur'un mühim erkanını bir nevi komando gibi bizzat eğitmiş. Risalelerin bizlere kadar intikal etmesi ve tercüme bandrol ve muarrızların tasallutu gibi sorunları aşmada bu eğitimin izlerinin yansımasıdır. Polattan manevi bir Zübeyir kesilen Yeni Asya böyle bir eğitimin ürünüdür ve aynı Yeni Asya ki gerektiğinde şefkat hısn ı hasenine dönüşen bir sığınak olabiliyor. Medyada rekabetsiz en mühim varlığımız işte bu eğitimin ürünü. Kilometrelerce uzak ve saatler süren yolları Üstadın talimatınca yaya giden yorulmaz bıkmaz Zübeyrin RA yolunu takip etmedir Yeni Asya.

Risale-i Nur Külliyatı

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#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

110. gün

CEVŞEN

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