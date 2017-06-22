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22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

KHK mağdurlarıyla iftarda buluştuk

22 Haziran 2017, Perşembe
OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla kamu görevlerinden atılan mağdurlarla Yeni Asya Vakfı’nda iftar programı düzenlendi.

Yeni Asya Gazetesi yöneticileri ve çalışanlarının da katıldığı programa eski AKP Bingöl Belediye Meclisi Üyesi ve aktivist Nurten Ertuğrul da katıldı.

Mağdurların yaşadıkları sıkıntıları anlattığı iftar programı samimi ve istifadeli bir havada geçti.

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: yeni asya, khk, mağdur
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