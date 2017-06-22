KHK mağdurlarıyla iftarda buluştuk

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla kamu görevlerinden atılan mağdurlarla Yeni Asya Vakfı’nda iftar programı düzenlendi.

Yeni Asya Gazetesi yöneticileri ve çalışanlarının da katıldığı programa eski AKP Bingöl Belediye Meclisi Üyesi ve aktivist Nurten Ertuğrul da katıldı. Mağdurların yaşadıkları sıkıntıları anlattığı iftar programı samimi ve istifadeli bir havada geçti. İstanbul - Yeni Asya

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