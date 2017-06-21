Kuşatma altında 'iftar' sevinci...

Suriye'de başkent Şam'ın kuşatma altındaki Duma ilçesinde enkaza dönmüş sokaklarda kurulan sofralarda 600 kişiye iftar veriliyor.

Esed güçlerinin ve destekçisi yabancı terörist grupların yaklaşık 4 yıldır askeri kuşatması altındaki Doğu Guta'da yer alan Duma'da, rejim güçlerinin saldırılarının durmasıyla bu ramazan ilçe sakinleri harabeye dönmüş sokaklarda iftar yapma sevincini yaşıyor.

Duma'da faaliyet gösteren insani yardım vakfı "Adale Hayır", Duma'nın çeşitli bölgelerinde pazar gününden beri kurduğu iftar sofralarıyla çocuklar, aileler ve ihtiyaç sahiplerinin karnını doyuruyor.

Duma'nın harabe haline gelmiş farklı sokaklarında 600 kişilik sofralar kuran vakfın dünkü iftarına aralarında yetimlerin de bulunduğu 100 çocuk ve çok sayıda ihtiyaç sahibi katıldı.

Uzun süredir ilk kez açık havada iftar yapma şansı yakalayan çocukların sevinci gözlerinden okunurken ihtiyaç sahipleri ise dua etti.

Mayıs ayından bu yana Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" içerisinde yer alan Duma'da, halk bu ramazan ayında diğer ramazanlara nispeten dışarıya daha rahat çıkarak sokakta düzenlenen iftarlara katılabiliyor.

Duma sokaklarında, moloz yığınlarının ortasında kurulan rengarenk iftar sofraları ilçenin harabeye dönmüş binaları arasında ilginç bir tezat oluşturuyor.

Vakfın sorumlularından Mueyid Ebu Şadi, yaptığı açıklamada, ''İki gündür Duma ilçesinde ihtiyaç sahipleri ile aralarında yetim ve tutuklu çocukların da bulunduğu 600 kişiye günlük iftar veriyoruz. Günlük iftar menümüzde pirinç, et, meyve suyu ile meyve bulunuyor.'' dedi.

Duma'nın farklı yerlerinde 5 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar vereceklerini kaydeden Şadi, ''Daha önceki yıllarda saldırılar nedeniyle iftarları camilerde veriyorduk, bu sene ise kentte enkazlar arasında veriyoruz'' ifadesini kullandı.