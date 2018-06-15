Lübnan Müftüsü: Filistinliler yalnız değildir

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, Filistin halkının karşı karşıya olduğu saldırılar, ihlaller karşısında yalnız olmadığını söyledi.

Deryan, başkent Beyrut'un merkezindeki Muhammed el-Emin Camisi'ndeki bayram namazı hutbesinde, "Filistin toprakları dışında iskana tabi tutulmaları ve zorla göç ettirilme gibi suçlara maruz kalan Filistinliler yalnız değildir." dedi. Birleşmiş Milletler'in (BM) 920 bin Suriyelinin zorla yerlerinden edildiğini açıkladığını belirten Deryan, söz konusu kişilerin ülkelerine tekrar dönememe tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 128 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 14 binden fazla gösterici de İsrail askerlerinin saldırılarında yaralandı. BM'nin 2016 yılı verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 1,2 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Lübnan makamları ise bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor. AA

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