Mardinli yetimler iftarda buluştu

Mardin'in Artuklu ilçesinde valilik, görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesi ve İHH İnsani Yardım Vakfının (İHH) kurduğu iftar sofrasında bin 370 yetim, aileleriyle oruçlarını açtı.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'ndaki iftara yetimler ve ailerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, konuşmasının ardından dua okudu. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, bu meydanda 15 gündür iftar programları düzenlendiğini, halkın teveccüh gösterdiğini söyledi. Bugünkü iftarın çok farklı bir önemi olduğunu vurgulayan Yaman, şöyle dedi: "Bugün Dünya Yetimler Günü. Burada yaklaşık bin 400 yetim kardeşimizi soframıza davet ettik. Bu akşam bütün hemşehrilerimiz bu sofrada yetim kardeşlerimizle iftar yaptı. İnşallah her günümüz böyle birlik ve beraberlik içinde geçer." AA

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