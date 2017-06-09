Mescid-i Aksa'da 300 bin kişilik cuma namazı

İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya akın eden yaklaşık 300 bin Filistinli, ramazan ayının ikinci cuma namazını büyük bir coşkuyla eda etti.

İslami Vakıflar Dairesi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, yaptığı açıklamada, Harem-i Şerif’te 300 bini aşkın Filistinlinin cuma namazı kıldığını belirtti.

Şeyh Hatip, cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etmek için Batı Şeria'dan Kudüs'e gelen yaklaşık 15 bin Filistinlinin dün iftardan sonra Harem-i Şerif’te sabahladığını ifade etti.

İsrail'den 40 yaş sınırlaması

Öte yandan Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde, İsrail makamlarının 40 yaş altı Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermemesini sert bir dille eleştirdi.

Mescid-i Aksa'nın batı yönündeki duvarı Burak Duvarı'nın (Ağlama Duvarı) kutsal mabedin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Sabri, "Mescid-i Aksa sadece Müslümanlarındır, Burak Duvarı da onun ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu. Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail askerleri ise otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuması için Harem-i Şerifi ve avlusunu hıncahınç doldurdu.

Namazın ardından kapılarda kısa süreli izdiham

İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinliler, Mescid-i Aksa külliyesi içindeki Kıble Camisi ve Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayı'nın görevlendirdiği bazı gönüllüler de kalabalığın üzerine seyyar fıskiyelerle su serperek sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.

Namazın ardından Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalık ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi.

Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi. Polis helikopterleri ve balonlara yerleştirilen kameralarla da şehrin üzerinden sürekli görüntü alındı.

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nden ise bu hafta sadece yaklaşık 100 kişiye izin verdi.