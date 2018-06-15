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15 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Mescid-i Aksa’da bayram...

15 Haziran 2018, Cuma 17:05
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan 90 bin Filistinli Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa’da kıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan 90 bin Filistinli Ramazan Bayramı namazını Mescid-i Aksa’da kıldı.  Bayram namazını Mescid-i Aksa’da ede etmek için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan Filistinliler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Mescid-i Aksa’nın da içerisinde yer aldığı “Eski Şehir” sokaklarında namaz saatine yakın yoğunluk daha da arttı. Bayramlıklarını giyen Filistinli çocukların da aileleriyle birlikte bayram namazı için Mescid-i Aksa’ya geldiği görüldü. Her zaman olduğu gibi erkekler bayram namazını Kıble Mescidinde, kadınlar ise Kubbetu’s Sahra Camisinde kıldı. Kudüs’teki Vakıflar Müdürlüğü Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, 90 binden fazla Müslüman bayram namazını Aksa’da eda etti.  

3 milyonluk ziyaret 

İsrail’in baskı ve engellemelerine rağmen ramazan ayı boyunca 3 milyondan fazla Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.  Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, ramazan ayında Filistinli ve diğer Müslüman ülkelerden gelen 3 milyondan fazla misafiri ağırladı. Açıklamasında Hatib, “Kudüs ve Mescid-i Aksa, bozguncularla mücadelede pusulamız olarak kalmaya devam edecek.” ifadesini kullandı.

Kudüs özlemlerini gideremediler

İsrail yönetimi, bu yılki ramazan ayında Batı Şeria’dan Kudüs’e geçmek isteyen Filistinli kadınlara yaş sınırlaması getirmezken, erkeklerde ise 12 yaş altı ve 40 yaş üstü olan kişilerin geçişine izin vermişti. Ramazan ayının sona ermesinin ardından kısıtlı da olsa Batı Şeria’daki Filistinlilerin Kudüs’e girişine izin veren uygulama dünden itibaren sona erdi. İzinlerin kaldırılması nedeniyle Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler bir bayramı daha Mescid-i Aksa’da geçirme özlemiyle yaşadı. Batı Şeria ve Mescid-i Aksa’nın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs 1967’den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

Hutbede Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın önemine dikkat çekildi

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Muhammed Hüseyin, okuduğu hutbede, Filistinlilerin ramazan ayından sonra Mescid-i Aksa’ya ilgisinin devam etmesini beklediğini söyledi. Filistinlilerin kutsal camilerini, şehirleri olan Kudüs’ü ve kutsal topraklarını savunduğunu dile getiren Hüseyin, ABD’nin İsrail-Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlaması için hazırladığı “Yüzyılın 

Anlaşması”nı kabul etmediklerinin altını çizdi. Namazın ardından Mescid-i Aksa içerisinde Gazze’ye destek gösterisi düzenleyen bir grup Filistinli, “Gazze’ye yönelik yaptırımlar suçtur”, “Gazze’ye uygulanan yaptırımları kaldırın”, “Gazze Kudüs’ün kalbidir. Kudüs, Gazze’nin kalbidir” yazılı pankartlar taşıyarak sık sık Gazze’yle destek sloganları attı.    

AA

Etiketler: filistin, kudüs, mescid-i aksa, bayram namazı
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