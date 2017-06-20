Moldovalı Eujenia Petcu'nun Müslüman olma gerekçesi...

Tekirdağ'a gelin gelen Moldova uyruklu Eujenia Petcu, müftülükte İl Müftüsü İsmail İpek tarafından düzenlenen ihtida merasimiyle kelime-i şehadet getirerek Müslümanlığı seçti.

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