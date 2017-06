Takvim...

İman ile hayatlandır ömrünü,

İbadetle zînetlendir gününü,

Oruç ibadeti ne güzel zînet,

İdrak ediyoruz YİRMİ DÖRDÜNÜ.

Abdil Yıldırım

***

Mü’minin şen’i müsbet hareket

Olmaz mü’minde menfi hareket

Bugün oruç oldu yirmi dört

Verir, Allah rızkımıza bereket.

Fahri Utkan

***

SÖZLER'DEN İLHAMLAR

YİRMİ DÖRDÜNCÜ SÖZ

Bu SÖZLER mecmuası kalmasın hiç kapalı!

Herkes, her an, her yerde nefsine okumalı..

İşte şimdi önümde açık duran SÖZLER'in

Yirmi Dördüncüsünden okuyorum "BEŞ DAL"I.

Mİkaİl Yaprak