Müslümanlar ve Hıristiyanlar iftarda

Kenya’da yüzlerce Müslüman ve Hıristiyan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) organize edilen iftar programında bir araya geldi.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftar programı Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ve konuşmalarla başladı, dâvetlilere Türk yemekleri ikram edildi. Kenya Müslümanlar Birliği Yüksek Konseyi üyelerinden Sheikh İbrahim Lethome, “Müslümanların Ramazan ayı vesilesiyle dil ve din ayrımı yapmadan herkesi bir sofranın etrafında toplaması Ramazanın ruhunu yansıtıyor.” dedi. Lethome, “Ramazanın özünde sevgi, saygı, huzur, aynı sofrada bir araya gelmek ve paylaşmak var. TİKA’nın vermiş olduğu iftar, Müslüman ve Hıristiyan her iki tarafı da aynı sofrada buluşturuyor. Benim için bu her daim devam etmesi gereken, takdir edilesi bir ruh ve anlayıştır.” diye konuştu. AA

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