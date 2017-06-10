Takvim...
Namazdır bir kulun birinci işi,
Oruçtur kararmış kalbin güneşi,
Kabrimiz onunla aydınlanacak,
İşte geldi Ramazan’ın ON BEŞİ.
Abdil Yıldırım
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İslâm’ın şartı bilirsin beş
Ramazan da oldu on beş
Her varlığa özenle bak
Her şey bir birine kardeş.
Fahri Utkan
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SÖZLER'DEN İLHAMLAR
ON BEŞİNCİ SÖZ
Ne var, ne yok fezada, semâvat denizinde?
Kimler arşa yükselir meleklerin izinde?
Yer bizim dünyamızdır, ya Semâvat kimlerin?
İzahı var SÖZLER'in "On Beşinci" sözünde..
Mikail Yaprak
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Hoş geldin Şehr-i Siyamım
Hoş safa geldin Şehr-i siyamım
Hasretinle çırpınırdı yüreğim
Huzurluyum çünkü sana kavuştum
Hoş safa geldin Şehr-i sıyamım
Özlemimdir iftarın ve sahurun
Coşturuyor bizi teravihlerin
Bir huzur içinde geçer günlerin
Hoş safa geldin Şehr-i siyamım
Bir yıl yolunu gözlerdi canım
Biter mi sana olan özlemim
Hasretinle yaş akıtır gözlerim
Hoş safa geldin Şehr-i sıyamım
Umarım ki mağfur olur zünubum
Rahman-ı Rahimedir kulluğum
Mahşere dek sürecektir umudum
Hoş safa geldin Şehr-i Siyamım
Abdurrahman Özdemİr