Takvim...

Namazdır bir kulun birinci işi, Oruçtur kararmış kalbin güneşi, Kabrimiz onunla aydınlanacak, İşte geldi Ramazan’ın ON BEŞİ. Abdil Yıldırım *** İslâm’ın şartı bilirsin beş Ramazan da oldu on beş Her varlığa özenle bak Her şey bir birine kardeş. Fahri Utkan *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR ON BEŞİNCİ SÖZ Ne var, ne yok fezada, semâvat denizinde? Kimler arşa yükselir meleklerin izinde? Yer bizim dünyamızdır, ya Semâvat kimlerin? İzahı var SÖZLER'in "On Beşinci" sözünde.. Mikail Yaprak *** Hoş geldin Şehr-i Siyamım Hoş safa geldin Şehr-i siyamım Hasretinle çırpınırdı yüreğim Huzurluyum çünkü sana kavuştum Hoş safa geldin Şehr-i sıyamım Özlemimdir iftarın ve sahurun Coşturuyor bizi teravihlerin Bir huzur içinde geçer günlerin Hoş safa geldin Şehr-i siyamım Bir yıl yolunu gözlerdi canım Biter mi sana olan özlemim Hasretinle yaş akıtır gözlerim Hoş safa geldin Şehr-i sıyamım Umarım ki mağfur olur zünubum Rahman-ı Rahimedir kulluğum Mahşere dek sürecektir umudum Hoş safa geldin Şehr-i Siyamım Abdurrahman Özdemİr

Okunma Sayısı: 162

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.