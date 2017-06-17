Hatırat-ı Nur

(Zübeyir Ağabey'in) Komitacılığı noktasında bir başka hatıram da şöyle: Nasıl olduysa emniyet, "Nurcular harekete geçecek, fiilî durum yapacak!" diye bir haber almış. Sanıyorum sene 1963... Ben de Kiğılı Pasajı’nda yine Aytimur'un dükkânına gidip geliyorum. Baktık, birden Kiğılı Pasajı’nın etrafı polis doldu. Kirazlımescit Sokağı da sarılmış... Zübeyir Ağabey’e haber verdik. Zübeyir Ağabey bizi topladı ve dedi ki: Şunları bu akşam bir işletelim, bir faka bastıralım!" Yedi-sekiz kişi Süleymaniye Camii’nde akşam namazında toplandık, taksimat yaptık. Fırıncı, Birinci, Üzeyir var... İşte "Sen Zeytinburnu'na, sen Taksim'e, sen Beyazıt'a, sen şu tarafa gideceksin." Uzak yerlere gidenler minibüslere binecek. Minibüsten inince sokaklara dağılacak, onları peşinden koşturacak ve izini kaybettirdikten sonra anlaştıkları bir noktada buluşacaklar. "Madem hareket haberi almışlar, biz de bir hareket yapalım!" dedi.

Camide akşam namazından sonra toplandık, aramızda fiskos yaptık ve ayrıldık. Tabiî hemen bizim arkamıza takıldılar. Fen Fakültesi’nin arasından biz gittik. Onlar, üst tarafta ara yoldan gittiler. Aynı yere çıkıyor. Bizim önümüze çıkmak için onlar da oradan koştular. Derken fakültenin oradaki merdiveninde burun buruna geldik. Bir tanesi de göbekli, şişman biriydi. Nefes nefese geldi. Tabiî biz durmadan yürüdük, minibüse bindik. Onlar da arkamızdan bindiler. Gideceğimiz yere gittik. Minibüsten inerek, anlaşmaya göre sokaklar arasında uzun süre koşturduk. Onları kaybettikten sonra anlaştığımız yerde buluştuk. Tabiî hiçbir adrese girmeden habire dönüp durduk...

O gece herkes polisleri ekmişti. Ertesi gün polis bizi görünce, "Ulan!" dedi, "Bizi akşam nasıl da işlettiniz, koşturdunuz..." Biz de, "Peki siz niye böyle yaptınız?" dedik. "Ankara'dan ihbar gelmiş, 'Nurcular bir hareket yapacak!' diye..." "Biz de 'İhbarcıları yalancı çıkarmayalım diye bir hareket yapalım!' dedik..." Böyle şeyleri de vardı Zübeyir Ağabeyin.

İhsan Atasoy Nur Kahramanları serisinden

Hazırlayan: Akif Arslan

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