Okunan Risaleleri dinleyen var diye sevinirdi

ÜSTAD NELERE SEVİNİRDİ?

Talebesinin okuduğu Risaleleri dinleyen var diye Üstad sevinirmiş…

“Mahallenizin imamı Hafız Ömer Efendi’ye selâm et ve de ki, ben onu kabul ettim. Talebelik şartlarını da ona söyle. Pederiniz ve Fethi Bey ve Hoca Abdurrahman, Sözler’i ciddî dinlemeleri beni çok mesrur ediyor. Ben onlara duâ ediyorum. Onlar da bana duâ etsinler. Seyda namındaki zat pederinizin intisap ettiği zat değil; ondan evvel gelmiş, iştihar etmiş bir zattır. Başta Sabri, Süleyman, Tevfik, bütün ihvanlar size selâm ediyorlar.”

Kardeşiniz Said Nursî

Hazırlayan: Fahri Utkan