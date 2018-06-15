Okuyucularımızla bayramlaştık

Geleneksel hâle gelen ‘okuyucularımızla bayramlaşma’ bu sabah Ramazan Bayramı namazı sonrası Güneşli’deki merkez tesislerimizde gerçekleşti.

Erken saatlerde gazetemizin mescidine gelen İstanbul okuyucularımız, gazetemiz mescidinde kılınan bayram namazının ardından birbiriyle ve gazete çalışanlarıyla bayramlaştı. Programda bayram namazı sonrasında Risale-i Nur'dan kısa bir bölüm okundu ve dua edildi. Bayram tatili için başka illerden İstanbul'a gelen bazı okuyucularımızın da gazetemizde yapılan bayramlaşma programına katıldığı görüldü. Bayramın İslâm âlemi ve insanlık için barış ve huzura vesile olması temennisinde bulunuldu. Haber Merkezi

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