"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Okuyucularımızla bayramlaştık

15 Haziran 2018, Cuma 08:07
Geleneksel hâle gelen ‘okuyucularımızla bayramlaşma’ bu sabah Ramazan Bayramı namazı sonrası Güneşli’deki merkez tesislerimizde gerçekleşti.

Erken saatlerde gazetemizin mescidine gelen İstanbul okuyucularımız, gazetemiz mescidinde kılınan bayram namazının ardından birbiriyle ve gazete çalışanlarıyla bayramlaştı.

Programda bayram namazı sonrasında Risale-i Nur'dan kısa bir bölüm okundu ve dua edildi.

Bayram tatili için başka illerden İstanbul'a gelen bazı okuyucularımızın da gazetemizde yapılan bayramlaşma programına katıldığı görüldü.

Bayramın İslâm âlemi ve insanlık için barış ve huzura vesile olması temennisinde bulunuldu.

Haber Merkezi

Etiketler: ramazan bayramı, yeni asya, güneşli, bayramlaşma
Okunma Sayısı: 512
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dualar birlik için

    Herkes vazife başına: Sandık kontrolü herkesin görevi...

    Trump, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı

    AİHM’e ‘hızlı olun’ çağrısı

    Atıklardan 1 Milyar dolarlık gaz

    Savaşın izleri sanatla siliniyor

    Belediye başkanı yeni cami sözü verdi
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Cüneyt Çakır bir ilki daha gerçekleştirdi

    Avusturya'nın söylemleri tepkilere yol açtı

    Dev karşılaşma beraberlikle sona erdi

    Macron'dan AB'ye sığınmacı tepkisi

    Yunanistan'da darbe çağrısı yapan vekile tutuklama

    Dışişleri Bakanlığı AGİT'in seçim raporuyla alakalı açıklama yaptı

    Çin'den Filistin'e destek

    İnce Erdoğan'a sordu: Niye soyuyorsun milleti Erdoğan?

    Hollanda: Erdoğan'ın mektuplu propagandası "uygunsuz"

    Trump'tan Çin'e 50 milyar dolarlık gümrük vergisi

    İslâm Dünyası'ndan bayram manzaraları

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    AİHM’e ‘hızlı olun’ çağrısı
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye oy vermediğini sanan AKP’lilere-2
    ZÜBEYDE MERYEM ŞAKAR

    Müjdeyle gelen bayram
    Ali FERŞADOĞLU

    Tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler!
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da hudus delili
    Orhan GÜLER

    “Hukuk sistemleri ‘şeriat kanunları’na şiddetle muhtaçtır”
    Hasan KOÇ

    Mösyö gevezeler - 3
    Ali Yücesoy

    Melekler medeniyeti
    Genel

    Belediye başkanı yeni cami sözü verdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.