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Sonunda yirmi sekize ulaştık. Kötü huylarımızı bırakmaya çalıştık. Böylece nefsimizle cihada alıştık. Ne mutlu, salâh’a erenlerden, olduk. İhsan Yıldırım *** Geldi Ramazan’ın yirmi sekizi, Bir hüzün kapladı yüreğimizi, On bir ay yolunu bekleyeceğiz, Ne olur Sultanım, unutma bizi.

Abdil Yıldırım *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR YİRMİ SEKİZİNCİ SÖZ Zaman tam gösterdi ki, Cennet pek ucuz değil! Cehennemin varlığı yersiz, lüzûmsuz değil; Ömrünü dalâlette ve inkârda geçiren; Ebedî Cehenneme müstehaktır, bunu bil! Mikail Yaprak

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