Takvim...
Sonunda yirmi sekize ulaştık.
Kötü huylarımızı bırakmaya çalıştık.
Böylece nefsimizle cihada alıştık.
Ne mutlu, salâh’a erenlerden, olduk.
İhsan Yıldırım
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Geldi Ramazan’ın yirmi sekizi,
Bir hüzün kapladı yüreğimizi,
On bir ay yolunu bekleyeceğiz,
Ne olur Sultanım, unutma bizi.
Abdil Yıldırım
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SÖZLER'DEN İLHAMLAR
YİRMİ SEKİZİNCİ SÖZ
Zaman tam gösterdi ki, Cennet pek ucuz değil!
Cehennemin varlığı yersiz, lüzûmsuz değil;
Ömrünü dalâlette ve inkârda geçiren;
Ebedî Cehenneme müstehaktır, bunu bil!
Mikail Yaprak