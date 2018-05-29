Oruçlu iken alışverişe dikkat

Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, açlığın karar verme becerisini bozduğunu belirterek uzun vadede zarar verebilecek bir aktivite olan alışverişin daha dikkatli yapılması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayının yaz günlerine denk gelmesiyle birlikte uzayan açlık süresi kişilerin karar mekanizmasında büyük rol oynuyor. Açken kısa vadeli faydaların düşünüldüğünü belirten uzmanlar, anlık hazza yönelik karar vermenin daha kolay olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, oruçluyken alış veriş yapacak kişiler önceden bir alış veriş listesi oluşturmalı ve bu listeye sadık kalmalı. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, açlığın karar verme becerisini bozduğunu belirterek uzun vadede zarar verebilecek bir aktivite olan alış verişin daha dikkatli yapılması gerektiğini söyledi.

Açken karar verme becerisi bozulur

“Aç olduğumuz zaman karar verme becerimiz bozulur” diyen Yrd. Doç. Dr. Barış Ünsalver, “Karar verebilmek beynimizin alın lobunun (frontal lob) işidir ve bu işlem sırasında yüksek enerji harcanır. Kişi eğer aç ise ayrıntılı analizler yapamaz ve bu yüzden kısa vadeli faydalarını düşünür. Özellikle de anlık hazza yönelik kararlar vermek yani hazzı ertelememek açken daha kolaydır. Bu sebeple alış veriş gibi haz verici ve uzun vadede zarar verici olabilecek bir davranış ertelenmesi güçleşir. Alış veriş yaptığımız şey yenecek bir gıda olmasa bile o şeye sahip olmak bizde zihinsel bir doygunluk sağlar ve bu da aç olduğumuzda açlığımızı yemek yerine koyabileceğimiz nesnelerle doyurmamıza yol açabilir” uyarısında bulundu.

Ramazan ayının anlamına odaklanılmalı

Yrd. Doç. Dr. Ünsalver, içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayında oruç tutmanın ve Ramazan ayının anlamına odaklanılması gerektiğini belirterek “Ramazan sadece belli saatlerde yemek yememekten ibaret bir dönem değil. Kişinin nefis terbiyesi adına yapacağı birçok bireysel egzersiz Ramazan’ı anlamlı yapar. Alış veriş yapma konusunda nefis terbiyesi de bunun doğal bir parçasıdır diyebiliriz. Oruç açmak için şatafatlı sofralar kurmak ya da pahalı mekânlarda ziyafetler vermek Ramazan ayını anlamsız hale getirecektir. Her halde buna dikkat etmek yeterli olacaktır” diye konuştu.

İstanbul – Musa Aydın