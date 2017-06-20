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Seni senden iyi bilir Yaradan, Rızık verir ameline bakmadan, Orucumuz oldu bugün yirmi beş, Devam edelim usanmadan bıkmadan. İhsan Yıldırım *** Okşar isen bir öksüzün başını, Rabbim kolay eder en zor işini, Bu ayda çok sevap işlemeye bak, İşte tamamladık YİRMİ BEŞİNİ. Abdil Yıldırım *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR YİRMİ BEŞİNCİ SÖZ Allah kelamı Kur'an ebedî mucizedir. Âlemlerin Rabbinden Resûlüne, bizedir! Zaman ihtiyarlanır, Kur'an ise gençleşir; Asırlar geçse bile nüzûlü hep tazedir! Mikail Yaprak

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