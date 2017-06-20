Takvim...
Seni senden iyi bilir Yaradan,
Rızık verir ameline bakmadan,
Orucumuz oldu bugün yirmi beş,
Devam edelim usanmadan bıkmadan.
İhsan Yıldırım
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Okşar isen bir öksüzün başını,
Rabbim kolay eder en zor işini,
Bu ayda çok sevap işlemeye bak,
İşte tamamladık YİRMİ BEŞİNİ.
Abdil Yıldırım
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SÖZLER'DEN İLHAMLAR
YİRMİ BEŞİNCİ SÖZ
Allah kelamı Kur'an ebedî mucizedir.
Âlemlerin Rabbinden Resûlüne, bizedir!
Zaman ihtiyarlanır, Kur'an ise gençleşir;
Asırlar geçse bile nüzûlü hep tazedir!
Mikail Yaprak