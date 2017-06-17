Ne yani, ne demek orucumuzu tutuyor muyuz?

Mü’miniz ve Müslümanız elbette tutuyoruz.

Çünkü oruç Allah'ın emridir.

O’na inanıp ve kul olmayı kabul eden meşrû mazereti de yoksa elbette orucunu tutacaktır.

Demem bu değil.

Demem o ki, nasıl bir oruç tutuyoruz?

Tamam akşama kadar aç kalıyoruz ve midemize yasaklar koyuyoruz.

Peki insan sadece mideden mi ibaret?

Ya diğer organlarımız onlar bize ait değil mi?

Midemiz oruç tutarken dilimiz ne yapıyor?

Yalan söylemeye, gıybet yapmaya, başkalarını tahkir etmeye, galiz ifadeler kullanmaya, devam ediyor mu?

Kullanıyorsa bu oruç eksik bir oruçtur.

Ya gözlerimize oruç tutturuyor muyuz?

Gözlerimizi harama bakmaktan, çirkinliklere nazar etmekten, nefsi ve şehevî şeyleri seyretmekten uzak tutabiliyor muyuz?

Tutamıyorsak gözlerimiz de oruçtan uzak demektir, böyle bir oruç ise eksik bir oruçtur.

Peki ya kulaklarımıza oruç tutturuyor muyuz?

Şayet kulaklarımızı başkalarının yalanlarını, gıybetlerini, küfürlerini ve şehevî sözlerini dinlemekte kullanıyorsak, kulaklarımız da oruçtan uzak demektir ve böyle bir oruç ise eksik bir oruçtur..

Kur'ân-ı Kerîm’de Rabbimiz israfı yasaklarken, uhdemize emaneten verilenleri israfta sarfediyorsak, iftar adı altında her türlü israfı yapıyor isek, bunu bir de devletin ve milletin malından yapıyorsak bu nasıl bir oruç olur?

Yine Kurân-ı Kerîm'de zulmün en ufağına bile meyil yasaklanırken her türlü zulmü yaparak mazlûmlar inim inim inletiliyorsa ve zalimin zulmüne ses çıkarmayarak ve ona buğz etmeyerek destek oluyorsak bu nasıl bir oruç olur?

Pek çok insan fakirlik ve sefalet içinde boğulurken her türlü lüksün ve israfatın içinde bulunarak zekâtımızı ve sadakamızı vermekten imtina ediyorsak buna nasıl bir oruç tutmak denir..

Diyorum ki kendi nefsimizden başlayarak gelin mükemmel bir oruç tutmaya çalışalım..

Midemizle beraber dilimize, gözlerimize ve kulaklarımıza da oruç tutturalım ki orucumuz mükemmel bir oruç olsun..

Makale: Hüseyİn KIYMIK / KÖLN