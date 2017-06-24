"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

''Özellikle rica ediyorum''

24 Haziran 2017, Cumartesi 15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.

Erdoğan yayınladığı mesajda,  "Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu. 

Erdoğan, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını nihayete erdirerek yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşulduğunu belirtti. 

Ülkede yaşanan terör olayları, bölgede devam eden hatta yenileri ortaya çıkan insani krizler sebebiyle bu ramazan ayının da hüzünlü geçtiğini ifade eden Erdoğan, bayramın huzur ve bereketinin tüm bu sıkıntıların geride bırakılarak birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürünmesine vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Erdoğan, özellikle terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerinin başarılarının herkesi gururlandırdığını vurguladı. Dağlardan ovalara, mağaralardan en izbe köşelere kadar saklandıkları her yerde bulup hesap sordukları teröristlere dünyayı dar eden güvenlik güçlerine millet adına şükranlarını sunan Erdoğan, terörle mücadele esnasında ve 15 Temmuz'da şehit düşenlere Allah'tan rahmet, tedavileri süren gazilere acil şifalar diledi.

"Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için kurulan tezgahlar birer birer çökerken her krizin ardından yeni fırsatlar çıktığına şahit olduklarına dikkati çekti. 15 Temmuz'da istiklaline ve istikbaline pranga vurulmak istenen Türkiye'nin, aradan bir yıl geçmeden her bakımdan eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor olmasının, bunun en somut ifadesi olduğunu bildiren Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız. 

Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır. Üzerinde yaşadığımız bu toprakları ecdadımız, kanlarıyla yoğurarak bizlere vatan haline getirmiştir. Bize düşen, kendimizden sonraki nesillere, güçlü, müreffeh, istikrarlı, huzur ve güven içinde bir ülke bırakmaktır. Bunun için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."

"Trafik kurallarına riayet etmenizi rica ediyorum"

Erdoğan, bayram dolayısıyla yola çıkan vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyerek, "Sizlerden, bayram tatilindeki yolculuklarınızda, trafik kurallarına riayet etmenizi, uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum. Bayram sevincimizi, lütfen acılarla gölgelemeyelim." uyarısında bulundu. 

Aziz milletin ve İslam dünyasının bayramını tebrik eden Erdoğan, "Ramazan bayramının, tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı. 

AA

Etiketler: erdoğan, ramazan bayramı
Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    116. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslâm coğrafyasına huzur hâkim olsun

    'Süryanilerle ilgili haberler tamamen gerçek dışıdır'

    Büyük vahşette ölü sayısı 63'e yükseldi!

    "Türkiye bu konuda büyük acılar çekti"

    Klimalardaki bu önemli tehlikeye dikkat!

    Şehitliklerde hüzün ve dua: ''En çok da evladımın boynuna sarılmayı özledim''

    190. bayramına hazırlanıyor: ''Savaş yıllarında bile ibadetlerini aksatmadı"

    Türkiye'ye önemli çağrı...

    13 maddelik talep listesi hakkında Katar'dan açıklama

    Trafik durma noktasına geldi!

    ''Ölüsü ya da dirisi artık bulunsun''

    Acı haber Bingöl'den geldi!

    Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği önündeki kavga ile ilgili yeni gelişme

    Çin'de büyük musibet: Bir köy toprak altında kaldı!

    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Ramazan Bayramı mesajı...

    Mersin'deki 15 Temmuz darbe girişimi davasında karar

    İstanbul'da korkutan patlama!

    ABD'den 'Katar' hakkında yeni açıklama

    Elveda mübarek ve kutlu misafir: Son teravih namazı kılındı...

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Tahliye olmayı beklerken, sürgün edildik
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Buruk Ramazan, buruk bayram
    Genel

    Çarklar borçla dönüyor
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin adâlet sorunu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bayramlardaki ölüm trafiği!
    📷
    Genel

    Gazetemi engelleme
    Mehmet KARA

    “Toplum dökülüyor!”
    Genel

    Kutsal topraklarda tehlikeli saatler!
    Faruk ÇAKIR

    Adliye koridorlarında huzur aramak
    Genel

    Resmi Gazete'de de yayınlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.