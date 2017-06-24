''Özellikle rica ediyorum''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.

Erdoğan yayınladığı mesajda, "Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, yayımladığı Ramazan Bayramı mesajında, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazan ayını nihayete erdirerek yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşulduğunu belirtti.

Ülkede yaşanan terör olayları, bölgede devam eden hatta yenileri ortaya çıkan insani krizler sebebiyle bu ramazan ayının da hüzünlü geçtiğini ifade eden Erdoğan, bayramın huzur ve bereketinin tüm bu sıkıntıların geride bırakılarak birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürünmesine vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

Erdoğan, özellikle terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren güvenlik güçlerinin başarılarının herkesi gururlandırdığını vurguladı. Dağlardan ovalara, mağaralardan en izbe köşelere kadar saklandıkları her yerde bulup hesap sordukları teröristlere dünyayı dar eden güvenlik güçlerine millet adına şükranlarını sunan Erdoğan, terörle mücadele esnasında ve 15 Temmuz'da şehit düşenlere Allah'tan rahmet, tedavileri süren gazilere acil şifalar diledi.

"Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için kurulan tezgahlar birer birer çökerken her krizin ardından yeni fırsatlar çıktığına şahit olduklarına dikkati çekti. 15 Temmuz'da istiklaline ve istikbaline pranga vurulmak istenen Türkiye'nin, aradan bir yıl geçmeden her bakımdan eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor olmasının, bunun en somut ifadesi olduğunu bildiren Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız.

Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır. Üzerinde yaşadığımız bu toprakları ecdadımız, kanlarıyla yoğurarak bizlere vatan haline getirmiştir. Bize düşen, kendimizden sonraki nesillere, güçlü, müreffeh, istikrarlı, huzur ve güven içinde bir ülke bırakmaktır. Bunun için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."

"Trafik kurallarına riayet etmenizi rica ediyorum"

Erdoğan, bayram dolayısıyla yola çıkan vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyerek, "Sizlerden, bayram tatilindeki yolculuklarınızda, trafik kurallarına riayet etmenizi, uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum. Bayram sevincimizi, lütfen acılarla gölgelemeyelim." uyarısında bulundu.

Aziz milletin ve İslam dünyasının bayramını tebrik eden Erdoğan, "Ramazan bayramının, tüm gönüllere, hanelere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla." ifadelerini kullandı.