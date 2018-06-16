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16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Ramazan Bayramı'nın bir gün sonra kutluyorlar...

16 Haziran 2018, Cumartesi 09:00
Ramazan Bayramı'nın bir gün sonra kutlanmaya başlayan Pakistan ve Çin'de Müslümanlar Bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Ramazan Bayramı'nı Türkiye'den farklı olarak bir gün sonra kutlayan Pakistan'da bayram namazı kılındı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da vatandaşların bayram namazı için akın ettiği Kral Faysal Cami çevresinde ve camiye çıkan yollarda yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Camiye girişler de sırayla ve güvenlik araması ile yapıldı.

Bayram namazının ardından, Keşmir, Filistin ve Suriye ile İslam alemindeki diğer sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi.

Namaz ve duaların ardından cami içerisinde bayramlaşma yapıldı. Cami dışında ise çocuklara şeker dağıtılırken yardımseverler de avluda kurulan stantlarda yardım kuruluşlarına bağışlarda bulundu.

Çin'de Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı'nı Türkiye'den bir gün sonra kutlayan Çinli Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Pekin'de bulunan ve kentin dört büyük camisinden biri olan yaklaşık 8 asırlık Dongsı Camisi'nde 7'den 70'e Çinli Müslümanlar, Bayram Namazı için sabahın erken saatlerinde bir araya geldi.

Avluda kurulan stantlarda zekat ve fitre vecibelerini yerine getirdikten sonra camide saf tutan Müslümanlar, bayram namazlarını eda etti.

Caminin giriş ve çıkışlarda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, camiye gelenler x-ray cihazlarından geçti.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningxia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

AA

Etiketler: bayram namazı, çin, ramazan bayramı
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