Ramazan'da da görev başındalar: "24 saat buradayız''

Ormanlık alanlarda yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan ve "duman avcısı" olarak adlandırılan orman işçileri, iftar ve sahurlarını da nöbet kulübelerinde yapıyor.

Ormanlık alanlarda yangınların erken fark edilebilmesi için hakim tepelere kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan ve "duman avcısı" olarak da adlandırılan orman işçileri, 24 saat esasına göre görev yaptıkları nöbet kulübelerinde iftar ve sahur yapıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Nurdağı İşletme Şefliğine bağlı Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan Reşit Deniz, Mehmet Koca ve Kenan Bakır, bulundukları konumları itibarıyla Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep illerinde yaşanabilecek orman yangınlarının erken fark edilebilmesi için çevreyi gözetliyor.

Gözetleme kulesinde görev yapan orman işçileri, en küçük bir dumanı fark ettiklerinde telsizle anında merkezi bilgilendiriyor. En yakın bölgede bulunan arazözlerle de yangına ilk müdahaleyi yapmak üzere anında hareket ediliyor.

Ormanları korumak için sevdiklerinden uzakta ve yalnız bir hayat yaşayan görevliler, Ramazan ayını da diğer insanlardan farklı geçiriyor. Televizyonlarına kadar temin edilen görevliler, sıcak Ramazan günlerinde serin bir ortamda oruç tutup kulede iftar yapıyor.

Görevliler ellerinde dürbünle geçirdikleri günün ardından iftarı 5 ili görebildikleri stratejik bölgede karşılıyor.

Nöbetleşe istirahatle görevlerini sürdüren kuleciler, devletin sağladığı imkanlarla 24 saat adeta göz kırpmadan "duman avcılığı" yapıyor.

"Kulede Ramazan ayında iftar ve sahur farklı oluyor"

10 yılık kule görevlisi Reşit Deniz,yaptığı açıklamada, işlerinin zor olduğunu ancak severek yaptıklarını söyledi.

Kulede 3 kişi çalıştıklarını dile getiren Deniz, "24 saat buradayız. Riskli bir bölgede çalışıyoruz çünkü ormanlarla anızlarla içi içe dolayısıyla yangın riski çok yüksek. Dalma gibi bir şansımız yok." dedi.

Mehmet Koca ise ramazan nedeniyle gözetlemeye ara vermediklerini vurgulayarak, "İftarlık hazırlığımızı yapıyoruz. Birimiz hazırlık yaparken diğerimiz gözetleme yapıyor. İftarımızı açıyoruz, görevimize devam ediyoruz. Sahura kadar da uyumuyoruz. Sabaha kadar da birer kişi nöbetleşerek görevimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Nurdağı Orman İşletme Şefi Ayşe Can Reyhanlı ise Emirtepe Yangın Gözetleme Kulesi'nde ekiplerin yaklaşık 35-40 bin hektar görüş alanına sahip ormanların gözetlemesini yaptığını anlattı.

Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Gaziantep illerini gözetleyebilen görevlilerin ramazanda da fedakarca görev yaptığını aktaran Reyhanlı, şöyle devam etti:

"Kulemizin otobana yakın olması nedeniyle yoldaki trafik kazalarına kadar gözlemler yapılabilmektedir çünkü kendileri sürekli uyanık kalarak ormanlarımızı korumaktalar ve kaza nedeniyle meydana gelen araç yangınlarına da gözetlemelerle fayda sağlamaktalar. Ovanın hakim tepesinde olan kulemizde firez, ev ve diğer yangınlarda görüş alanında olduğu için gerekli yerlere bilgi vererek kısa sürede acil müdahale yapılabilmektedir."