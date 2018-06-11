Ramazan manileri

Şiir - Hanefi Örnek

Tecrübe aklın kemali, Haya edeptir cemali, Güzel ahlâktır sermaye, Cömertlik O'nun zülali. Kâğıttan maşa olmaz, Kurudan yaşa olmaz, Dünya tersine dönse, Soysuzdan paşa olmaz. Amel kabuk, iman öz, Lâfız cesed, mana söz, Bir insan oruç tutsa, Geceler olur gündüz. Sular pisliği aklar, Tövbe günahı paklar, Duâ ihlâsla olsa, Yakın olur ıraklar. Yemek olmaz yemek olmaz, Vakitsiz yemek olmaz, Sofrada misafir yoksa, Bir başına yemek olmaz. Cimri toplar mal yemez, Arı vızlar bal yemez, Bal tutan parmağını yalar, Malını yemek var yemez. Sürüye çoban gerek, Tarlaya saban gerek, Bir gülistan isterse, Sana bahçıvan gerek. Denizi mekân tutmazsa, Kim acep balığı tutar, Balık balığı yutmazsa, Balıklar denizi yutar. Kaçan fırsat geçmez ele, Kötü söz dönmez dile, Hayat su gibi akarken, Sen Rabb’inden hayır dile. Herkese sundun faydayı, Cihana saçtın ziyayı, Mevlâm eylemesin zayi, Elveda Şehr-i Ramazan. Şükür yüce Yaradana, Nasip etti bu ihvana, Katıldı Nurlu kervana, Elveda Şehr-i Ramazan. Hanefi Örnek

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