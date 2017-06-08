Ramazan ve mahyalar

RAMAZAN SOHBETLERİ

Mahya, Ramazan ayına ait hoş bir gelenektir. Camilere mahya ilk kez Osmanlı padişahı 1. Ahmet döneminde uygulanmıştır. İlk mahya Sultanahmet Camii’nin minareleri arasına kurulmuştur. Osmanlı’da mahyalar, yağ kandilleriyle yapılırdı. Payitaht ve diğer büyük şehirlerin camilerini süsleyen bu mahyalar sabahlara kadar ışıl ışıl yanardı. Ramazan gecelerini süsleyen mahyalar bu özelliğiyle Ramazan ayının bir parçası olmuştur.

İslâm dünyasında sadece Türklere özgü olan mahya geleneği günümüzde de halen devam etmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte mahyalarda da bir takım değişiklikler olmuştur. Artık yağ kandillerinin yerini elektrik ampulleri almış, son yıllarda ise led ışıkları ile mahyalar hazırlanmaktadır.

Camilerimizin minarelerini süsleyen mahyaların üzerine yazılan yazılara bir kaç örnek vermek istiyorum.

‘’La İlahe İllallah’’

‘’Şefaat Ya Resulallah’’

‘’Oruç tut, sıhhat bul’’

‘’Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan’’

‘’Hoş geldin Ya Şehr-i Kur’ân’’

‘’Ramazan berekettir’’

‘’On bir ayın sultanı’’

‘’Namaz dinin direğidir’’

‘’Birlik rahmettir’’

‘’Âlemlere rahmetsin’’

‘’Güzel söz sadâkadır’’

‘’Mü’minler kardeştir’’

Hazırlayan: Adil Söylemez