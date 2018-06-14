"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Risale-i Nur'dan...

14 Haziran 2018, Perşembe 02:12
Aziz, sıddık kardeşlerim ve hakikî vârislerim...

Aziz, sıddık  kardeşlerim ve  hakikî vârislerim,

Bayram tebriklerine ait çok mektupları aldım. Herbirine cevap vermeye vaktim, halim müsaade etmiyor. Herbir mektubu, çok kardeşlerimi temsil ederek bir has kardeşimiz yazmış. O mektuplarda, tebrikten başka bazı ehemmiyetli noktalar da var; beni mesrur, minnettar eyledi.

Ezcümle, Gül ve Nur fabrikası namına Hüsrev’in tebrik mektubu, beni sevinçle ağlattırdı. Zaten Hüsrev’in mümtaz bir hâsiyeti budur ki, şimdiye kadar bana gelen bütün mektuplarının hiçbirisi beni incitmiyor; elîm zamanlarımda da yumuşak geliyor, ruhumu okşuyor. Bu cihette dahi ona şahsım itibarıyla çok minnettarım.

Hulûsi-i Sâni Sabri’nin, malûm kardeşleri hesabına tebriknamesi, beni derinden derine sevindirdi. O has kardeşimizin takdir ve tahsin noktasında ileri olması, Hüsrev ve Hasan Feyzi hakkında çok güzel takdiratı, beni cidden müferrah eyledi. Hasan Feyzi’nin Denizli şakirtlerinin hesabına tebriki dahi onun yüksek irtibatını, kuvvetli alâkasını gösterdi.

Etiketler: risale-i nur
Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?

    Müteahhitler için değil halk için çalışılmalı

    Bu uygulama örnek olsun

    Sevinç üzüntüye dönüşmesin

    Demokrat gençler #HarbidenYeter diyor

    Kazanan K. Kore ve Çin

    ''Ölüm'' hakkında kim ne demiş?

    “Kabirde nasıl duruyorsun?”

    Statüko, AKP ile birlikte destekçilerini de teslim aldı

    Hür siyasetin omurgası Demokrat Misyondur
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    'Filistin halkına koruma talebi' BM Genel Kurulu'nda oylanacak

    Avrupa Birliği ülkelerine önemli çağrı

    UEFA Galatasaray ile ilgili kararını açıkladı

    Terör belası... On binlerce insanımız vefat etti... 1.5 trilyon dolar harcama yapıldı...

    Fenerbahçe Doğuş şampiyon oldu

    Diyanet verilerine göre Bayram namazı saatleri...

    Ovit Tüneli'nin açılışı gerçekleşti

    AB'den Yemen çağrısı: Durum daha da kötüleşebilir

    İsrail'den insanlık dışı bir karar daha!

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    Diyanet Risale-i Nur basımını durdurdu mu?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir buruk bayram daha
    Ahmet BATTAL

    CHP’ye oy vermediğini sanan AKP’lilere…
    Genel

    Statüko, AKP ile birlikte destekçilerini de teslim aldı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diyanet ve Risâle-i Nur
    Genel

    OHAL ısrarı sürdürülemez
    Cevher İLHAN

    “ABD’nin ‘Menbiç hediyesi”nin arka plânı
    Süleyman KÖSMENE

    Mukaddes ay; El-veda!
    Caner KUTLU

    Şûrâ ve ihlâs

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.