Sadece Ramazan'da yapılıyor: Aksaray'ın meşhur lezzeti yoğun ilgi görüyor...

Aksaray'da odun ateşinde pişirilen yöresel lezzetlerden tahinli pide, Ramazanda yoğun talep görüyor.

Orta Anadolu'nun yöresel lezzeti tahinli pide; un, şeker, maya, su ve bol tahin karışımından elde edilen hamurun, taş fırında odun ateşiyle 10 dakika pişirilmesiyle yapılıyor.

Sadece Ramazanda yapılan tahinli pide, tok tutması ve lezzetiyle kent merkezinin yanı sıra çevre illerden de yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezindeki fırınında pide üreten Şefik Şen, yaptığı açıklamada, pideyi ramazana özel çıkarttıklarını söyledi.

Tahinli pideyi 4 çeşit un karışımından yaptıklarını anlatan Şen, şöyle konuştu:

"Yapılması, pişmesi ve soğuyup paketlenme aşamasından geçiyor. Pidenin en büyük özelliği sadece ramazanda yapılması ve odun ateşinde pişmesidir. Günde bin 300 ile bin 400 arası ürün satıyoruz. Tok tutma özelliği dolayısıyla sahurda daha çok tercih ediliyor. Un, şeker, maya, su ve bolca kullanılan tahin karışımından elde edilen hamur, el maharetiyle açılıyor. Büyükçe açılan yufkanın üzerine tahin dökülerek rulo şeklinde kıvrılıyor. Parçalara ayırarak gül şekli verilen hamur, fırında 10 dakika pişirilerek hazır hale getiriliyor. Aksaraylılar, tahinli pideyi eşine dostuna götürüyor. Çok ilgi görüyor."

Şen, aile işletmesi fırında 15 kişinin çalıştığını belirterek, İzmir, Ankara ve İstanbul'a da pide gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Vatandaşlardan Ömer Deniz ise tahinlinin ramazana özel olduğunu belirterek, "Her Ramazanda alıyoruz. Aksaray'a özgü bir damak tadı. Severek tüketiyoruz. Sahurda tükettiğimizde gün içinde tok tutuyor. İsteyen iftar zamanı da tüketiyor." ifadelerini kullandı.