Sahur, iftar derken oldu yirmi iki

Takvim...
Yıkanır ruhların kiri ve pası,
Dağılır kalplerin dumanı sisi,
Güneş gibi doğar hayatımıza,
Mübarek günlerin YİRMİ İKİSİ.
Abdil Yıldırım
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Seviniriz şu dünyaya gelene,
Üzülürüz vefat edip gidene,
Sahur, iftar derken oldu yirmi İKİ
Kutlu olsun hikmetini bilene.
İhsan Yıldırım
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SÖZLER'DEN İLHAMLAR
YİRMİ İKİNCİ SÖZ
Her bir şeyde Allah'ın mührünü gören insan,
İman peteklerini kalbinde ören insan,
Sebepler arkasında işleyen eli görür;
Her şeyi Allah için alan ve veren insan!
Mikail Yaprak