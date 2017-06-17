Sahur, iftar derken oldu yirmi iki

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Yıkanır ruhların kiri ve pası, Dağılır kalplerin dumanı sisi, Güneş gibi doğar hayatımıza, Mübarek günlerin YİRMİ İKİSİ. Abdil Yıldırım *** Seviniriz şu dünyaya gelene, Üzülürüz vefat edip gidene, Sahur, iftar derken oldu yirmi İKİ Kutlu olsun hikmetini bilene. İhsan Yıldırım *** SÖZLER'DEN İLHAMLAR YİRMİ İKİNCİ SÖZ Her bir şeyde Allah'ın mührünü gören insan, İman peteklerini kalbinde ören insan, Sebepler arkasında işleyen eli görür; Her şeyi Allah için alan ve veren insan! Mikail Yaprak

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