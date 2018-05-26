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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

'Sahurda bir bardak süt için'

26 Mayıs 2018, Cumartesi 12:34
İzmir Demokrasi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi İrkin, sütün, vücudun mineral dengesini korumaya ve sıvı ihtiyacını karşılamaya yardım edebileceğini, özellikle sahurda tüketilmesinin son derece fayda sağlayacağını belirtti.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan İrkin, yaptığı açıklamada, bir bardak sütün yaz döneminde vücudun özelikle sıvı ve mineral açığını kapattığını belirtti.

Ramazanda vücut sağlığının korumasında sütten yararlanılabileceğini ifade eden İrkin, sahurda süt tüketilmesini önerdi.

İrkin, sütün tokluk hissi verdiğini de vurgulayarak, şunları belirtti:

"Bir bardak inek sütü 116 kaloridir. Süt sıcak yaz aylarında vücudun mineral dengesini koruma ve sıvı ihtiyacını karşılamada yardımcı olabilecek bir içecektir. Bu nedenle özellikle sahurda tüketilmesi son derece faydalıdır. Su içeriği yüksek, protein ve yağ içeriğiyle tokluk hissi verebilecek, laktoz ile enerji sağlayabilecek bir gıda olarak 1-2 bardak tüketilmesiyle beslenmenizin dengede olmasını sağlayacaktır. Ramazan ayında insanlar bizim ülkemizde 16 saate yakın oruç tutuyor. Bu süre zarfında vücudun sıvı, protein, mineral gibi gereksinimlere ihtiyacı söz konusu. Bunları en iyi şekilde karşılamak istiyorsak sahurda en az bir bardak süt tüketilmesini önerebiliriz."

Sütün günlük tüketilmesi halinde obezite ve insülin direncine bağlı metabolik sendrom rahatsızlığı ile diyabetin önüne geçilebileceğini dile getiren İrkin, süt tüketiminin artırılması gerektiğine işaret etti.

İrkin, süt tüketimiyle birlikte "D vitamini" alındığında ekstra faydalı olduğunu belirterek, "Süt ve süt ürünleri tüketmenin, kas-iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesinde faydaları gözlenmiştir. Normal ve yüksek yağlı süt tüketimiyle ayrıca D vitamini alınmasının vücuttaki yağ kütlesini azalttığı ve kas kütlesini artırdığıyla ilgili çalışmalar bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: ramazan ayı, sahur
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