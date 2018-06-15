Şehit ailelerinin buruk bayramı

Şehitlerin yakınları, mezarları başında çocukları, eşleri, babaları ve kardeşleriyle bayramlaştı.

2015 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Oruç’un ailesi şehidin mezarı başındaydı. Babası Ahmet Oruç, oğlu bayramda yanında olmadığı için gönlünün kırık olduğunu ifade ederek, “Allah’tan gelen baş tacı. Kaderi buymuş demek ki. Elden bir şey gelmiyor. 2015’ten bu yana bu acıyı çekiyoruz. Oğlumun yanımızda olmasını isterdik. Allah Mehmetçiğe güç kuvvet versin” diye konuştu. 2016’de Şırnak’ın Cizre ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Enver Buğur’un annesi Sevim Buğur da gözyaşları içinde oğlunun mezarı başında teröre lanet okudu.

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