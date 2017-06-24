"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Şehitliklerde hüzün ve dua: ''En çok da evladımın boynuna sarılmayı özledim''

24 Haziran 2017, Cumartesi 13:56
Şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları, mezarları temizleyerek, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Edirnekapı Şehitliği, Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınlarıyla doldu.

Aileler, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Bazı şehit yakınları, mezarların bakımını yapıp, çiçek dikti. Şehitlikte görevli askerler, ailelere refakat ederek, mezara dökmeleri için su taşıdı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2010'da mayın patlaması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Ayaydın'ın ailesi de arife günü mezar başına geldi.

Ayaydın'ın ağabeyi Anıl Ayaydın, her fırsatta kardeşinin mezarına geldiğini dile getirerek, "Arife, bayram, normal günde hep buradayız. Bayramımız, düğünümüz her şeyimiz burada. Yıllar geçiyor. Çocuğuma, amcasının ismini verdim. 40'ını bile burada çıkardık. Amcası yok ama onunla büyüyor gibi." dedi.

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şırnak Maden'de icra edilen İç Güvenlik Harekatı kapsamında teröristlerle girilen silahlı çatışmada 1994'te şehit düşen Deniz Piyade Komando Er Sadık Çelik'in annesi Hanife Çelik ise 23 yıldır tek evladının yasını tutuyor.

Anne Çelik, şehidinin evin tek çocuğu olduğunu belirterek, "Bizim bayramlarımız her burada geçiyor. 23 yıl oldu. En çok da evladımın boynuna sarılmayı özledim. Önceleri rüyalarımıza gelirdi. Şimdi orada da göremiyoruz. 'Anne ben ölmedim, beni ölü sanıyorsunuz ama ben hep kışlamdayım.' demişti rüyamda. 23 senedir bizim bayramlarımız hep burada." diye konuştu.

Malatya'da şehitlik ziyaretleri

Malatya'da, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve mezarlıklar ziyaret edildi.

Şehir Mezarlığına sabahın erken saatlerinden itibaren gelen aileler, kabirlerin temizliğini yaparak dua etti, Şehitlikte de duygusal anlar yaşandı.

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un kabri de vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Şehitliğe gelen vatandaşlar, şehit Yarbay Yakut'un mezarına karanfil bırakarak Kur'an-ı Kerim okudu.

Mardin'de teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kaya'nın ağabeyi Seydi Kaya, yaptığı açıklamada, kardeşini kaybetmenin acısını hala yüreklerinde yaşadıklarını söyledi.

Her bayramda kardeşinin mezarını ziyarete geldiğini anlatan Kaya, vatan için her şeylerini feda etmeye hazır olduklarını vurguladı. 

AA

Etiketler: şehitlik
Okunma Sayısı: 217
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    116. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslâm coğrafyasına huzur hâkim olsun

    'Süryanilerle ilgili haberler tamamen gerçek dışıdır'

    Büyük vahşette ölü sayısı 63'e yükseldi!

    "Türkiye bu konuda büyük acılar çekti"

    Klimalardaki bu önemli tehlikeye dikkat!

    Şehitliklerde hüzün ve dua: ''En çok da evladımın boynuna sarılmayı özledim''

    190. bayramına hazırlanıyor: ''Savaş yıllarında bile ibadetlerini aksatmadı"

    Türkiye'ye önemli çağrı...

    13 maddelik talep listesi hakkında Katar'dan açıklama

    Trafik durma noktasına geldi!

    ''Ölüsü ya da dirisi artık bulunsun''

    Acı haber Bingöl'den geldi!

    Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği önündeki kavga ile ilgili yeni gelişme

    Çin'de büyük musibet: Bir köy toprak altında kaldı!

    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Ramazan Bayramı mesajı...

    Mersin'deki 15 Temmuz darbe girişimi davasında karar

    İstanbul'da korkutan patlama!

    ABD'den 'Katar' hakkında yeni açıklama

    Elveda mübarek ve kutlu misafir: Son teravih namazı kılındı...

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Tahliye olmayı beklerken, sürgün edildik
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Buruk Ramazan, buruk bayram
    Genel

    Çarklar borçla dönüyor
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin adâlet sorunu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bayramlardaki ölüm trafiği!
    📷
    Genel

    Gazetemi engelleme
    Mehmet KARA

    “Toplum dökülüyor!”
    Genel

    Kutsal topraklarda tehlikeli saatler!
    Faruk ÇAKIR

    Adliye koridorlarında huzur aramak
    Genel

    Resmi Gazete'de de yayınlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.