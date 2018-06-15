Selimiye Camisi'nde bayram coşkusu...

Ramazan Bayramı dolayısıyla Edirne'deki vatandaşlar, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'ne akın etti.

Bayram namazı öncesinde vatandaşlar, Selimiye Camisi ile kent merkezindeki selatin camilerinden Eski ve Üç Şerefeli camileri doldurdu. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, ramazan ayının faziletleri hakkında vaaz verdi. Selimiye Camisi'nde kılınan bayram namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı. Edirne Valisi Günay Özdemir, vatandaşların bayramını kutladı. Cami çıkışında vatandaşlara hurma ikram edildi. AA

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