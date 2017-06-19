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19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Seni Kur'ân hizmetine veriyorum

19 Haziran 2017, Pazartesi
Hatırat-ı Nur

(Zübeyir Gündüzalp) Anne babasına yazdığı başka bir mektupta, babasının gördüğü bir rüyayı zikrederek, bu hizmette bulunmasından duyduğu sevinci, gözyaşlarıyla şöyle dile getirir: "Babamın, 'Merhum dedeni rüyamda gördüm. Haydar senin, Zeyver benim.' dedi. Bundan anladım ki, sen bu dünyada dünyalık yapamayacaksın; ahiret, Kur'ân hizmetinde bulunacaksın. Ben senden bir şey beklemiyorum. Seni Kur’ân hizmetine veriyorum.' diyerek gözyaşlarını tutamaması, benim de hemen babamın ayağına kapanıp öpmem, hem de annemin mektuplarda bana hakkını helâl ettiğini ve duâ ettiğini yazması, bana sevinç gözyaşları döktürüyor. Allah'ıma hadsiz hudutsuz şükürler ettiriyor."

Hayatını Risale-i Nur'a ve Üstad'a adayan Zübeyir Gündüzalp, milyonların imanının kurtulması karşısında duyduğu memnuniyeti ve dinsizlerin rahatsızlığını dile getirerek şöyle der: "Risale-i Nur, matbaalarda binlerce nüsha basılmaya devam etmektedir. Erkeklerin, kadınların, gençlerin, ihtiyarların, mekteplilerin, hocaların, muallimlerin, zabitlerin, doktorların, hâkimlerin büyük bir rağbetle, büyük bir sevgi ve merak ile Risale-i Nur mecmualarını kapış kapış aldıklarını ve böylece İslâmiyetin, dinimizin ilerleyip kuvvetlendiğini gözleriyle gören o dinsizler, bu mübarek vatan ve bu kahraman millette İslâmiyetin harikulâde, fevkalâde bir tarzda inkişafını çekemiyorlar. Adeta çatlıyorlar. Çatlasınlar... Patlasalar da, çatlasalar da İslâmiyet ilerleyecektir. Dinimiz terakki ve teali edecektir. Millet ve gençlik artık uyanmıştır.

(İhsan Atasoy, Nur kahramanları serisinden)

Hazırlayan:  Akif Arslan

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"Nurcular harekete geçecek"

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