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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Sigarayı bırakmak için fırsat

26 Mayıs 2018, Cumartesi 22:00
Sigaranın önlenebilir bir sağlık sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Dilek Toprak, “Ramazan ayı sigarayı bırakmak için bir fırsattır. Ramazan ayında manevÎ duyguların da verdiği güçle kişiler gün boyu sigara içmedikleri için bunu devam ettirebilecekleri yönünde cesaret kazanabilir” dedi.

Ramazan ayının sigara bırakma için önemli bir motivasyon kaynağı olabileceğini belirten Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprak şu bilgileri verdi: “Ramazan ayında manevî duyguların da verdiği güçle kişiler gün boyu sigara içmedikleri için bunu devam ettirebilecekleri yönünde cesaret kazanabilir. Genellikle Ramazan’dan hemen önceki günlerde destek için gelenlerin sayısı artıyor ve bu süreci devam ettirmek istiyorlar. Bu nedenle Ramazan ayı sigara bırakmak için bir fırsattır. Bir hekim desteği ile de daha kolay ve uzun vadeli bırakılabilir. Ayrıca iftarda üst üste sigara içmemeye dikkat edilmelidir. Gün boyu kanda nikotin seviyesinin düşmesi, bilinç altında yasakların kalktığı mesajının verilmesi ile içme isteğinin yükselmesi bu davranışa neden olabilmektedir. Tıpkı iftarda az, yavaş ve bölünmüş şekilde yemek yemeyi önerdiğimiz gibi, arka arkaya ve çok miktarda sigara içilmemesi konusunda da uyarıyoruz. Çünkü bu durum çarpıntı, tansiyon yükselmesi, bulantı, baş dönmesi, midede yanma ve asit artışı gibi şikâyetlerin yanı sıra kalp krizi ve beyin kanaması riskinde ciddî artışa neden olmaktadır. Ramazan vesilesiyle de sigarayı bırakmak isteyenler, ALO 171’i arayarak destek alabilir ya da kendilerine en yakın sigara bırakma merkezinden randevu alabilir”

Aktif içicilik de öldürebiliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünyanın en büyük sağlık sorunu olduğunu ilân edilen ve “dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun süren salgını” olarak tanımlanan sigara dünyada yılda 7 milyon, günde 11.000 kişinin ölümünden sorumlu. Dünyada en çok ölüme yol açan iki sebepten birinin açlık, diğerinin ise tütün kullanımı olduğunu belirten Prof. Dr. Dilek Toprak şu bilgileri verdi, “Aktif içicilik de, pasif olarak dumana maruziyet de pek çok ölümcül sağlık sorununa neden olmaktadır. Sigara içtiği için ölen her 9 kişi, içmediği halde dumanını soluyan bir kişinin de ölümüne neden olmaktadır. Sigara doğrudan verdiği zararlarla veya neden olduğu diğer rahatsızlıklarla her 10 yetişkinden birinin ölümünden sorumludur. Sigaranın yol açtığı ölümler; trafik, terör ve iş kazalarından meydana gelen ölümlerin toplamından 5 kat daha fazladır.” 

MEHMET SAYGINER - İSTANBUL

Etiketler: sigara, bağımlılık
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