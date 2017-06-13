Sizi anlamak için oruç tuttum

Kanada’da Ontario eyaletinin İlerici Muhafazakar Parti (PC) Genel Başkanı Patrick Brown, Toronto ve çevresinde faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği iftara konuk oldu.

Brown, yemek öncesi ve sonrası katılımcılarla sohbet etti. Kanada Cerrahi Tekkesi’nden saz heyetinin seslendirdiği ilahileri dinleyen PC lideri Brown, sema gösterisini de ilgiyle izledi. Brown, iftardan sonra yaptığı konuşmada, “Sizi anlamak için dün gün boyunca aynı sizin gibi oruç tuttum ama bugün tutmadım” ifadelerini kullandı. Tatil için Türkiye’ye gittiğini ve binlerce yıllık Türk kültürüne dair fikir sahibi olduğunu ifade eden Brown, “Bence Kanada’daki Türk toplumunun içinden eyalet veya federal parlamento için bir milletvekili çıkarmanın zamanı geldi.” diye konuştu.

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