Sorumluluk

Hayatın İçinden...

Ayşe abisi Fatih ile bu gün çok telâşlıydı. Çünkü dün misafir gelen dedeleri ikisine de çiçek getirmişti. İki çiçek tohumu ve iki tohumdan çıkmış çiçek. Görevleri onlara iyi bakmaktı. Ama bunun için büyüklerinin yardımı olmalıydı.

Sabah kalkan dedeleri Kur’ân-ı Kerîm okuyordu. Önce onun okumasını bitirmesini beklediler. Dedeleri "Sadakallahül azim" dedikten sonra onlar da ellerini açarak Fatiha okudular. Ayşe ve Fatih, kalkınca dedelerinin yanına giderek ondan yardım istediler. Dedesi onları kırmayarak bahçeye çıktı. İlk önce dört çukur kazdılar ve ikisine tohum, ikisine de büyük çiçekleri ektiler. Ama onlar bir şeyi unutmuşlardı, can suyu.

Ayşe eve giderek acele ile su getirdi. “Bismillah” diyerek ektikleri çiçekleri yine “Bismillah” diye suladılar. Ama artık çiçeklerine bakmak çocukların göreviydi. Dedesi nasıl bakım yapacaklarını anlattı ve içeriye girdi. Çocuklar ise çiçeklerine bakıyordu.

İlk defa bu kadar önemli bir görevleri vardı. Bir canlıya yaşaması için yardım etmek. O gün büyümenin getirdiği bir sorumluluğu da öğrenmeye başlamışlardı.

Hazırlayan: Merve İriyarı