Şu kâinatın her nev'i, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tanır

RİSALE-İ NUR GÖZÜYLE PEYGAMBERİMİZ (ASM)

Şu kâinatın her nev'i, her âlemi; Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tanır, alâkadardır. Herbir nev'-i kâinatta, onun mu'cizatı görünüyor. Demek o Zât-ı Ahmediye (asm) Cenâb-ı Hakk'ın -fakat kâinatın Hâlıkı itibariyle ve bütün mahlûkatın Rabbi ünvanıyla- memurudur ve resulüdür. Evet, nasılki bir padişahın büyük ve müfettiş bir memurunu herbir daire bilir ve tanır; hangi daireye girse, onunla münasebetdar olur. Çünki umumun padişahı namına bir memuriyeti var. Eğer meselâ yalnız adliye müfettişi olsa, o vakit adliye dairesiyle münasebetdar olur. Başka daireler onu pek tanımaz. Ve askeriye müfettişi olsa, mülkiye dairesi onu bilmez. Öyle de, anlaşılıyor ki; bütün devair-i saltanat-ı İlâhiyede, melekten tut tâ sineğe ve örümceğe kadar herbir taife onu tanır ve bilir veya bildirilir. Demek Hâtem-ül Enbiya ve Resul-i Rabb-il Âlemîn'dir. Ve umum enbiyanın fevkinde risaletinin şümulü var.

(Mektubat)

Hazırlayan: Ahmet DEMİRDÖĞMEZ