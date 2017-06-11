Talebelerinin kendisine duâ etmesine sevinirdi

ÜSTAD NELERE SEVİNİRDİ?

“Hafız Ali’nin bu defaki mektubunda çok mübarek duâları bizi en derin ruhumuzdan mesrur edip şükre sevk etti. Ve her musîbetzedeye ve hüzün ve kederlere düşenlere, mana-i işarîsiyle mededres ve halaskâr ve şifa ve medar-ı sürur olan ‘Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. (İnşirah Sûresi: 5.)’ ve ‘Biz senin göğsüne genişlik vermedik mi? (İnşirah Sûresi: 1.)’ her musîbetzedeye baktığı gibi, bu geçen hastalık cihetiyle bize de baktığını yazıyor.”

Masumların (çocuk veya ümmi talebeleri) kalemiyle yazılan manevî tefsir-i Kur’ân’ı almadan evvel buna işaret eden bir rüya görmesi ve bu itibarla “hiç görülmeyen bir tarzda bir sevinç, bir sürur hissedip mütemadiyen bir bahaneyle ferahını izhar edip, otuz kırk defa tebessümle gülüyor (yani, otuz günde bir defa gülmeyen, bir günde otuz defa gülüyor) ve masumların makbul amelleri ve reddedilmez duâları sair kardeşlerinin defterlerine geçmesi Üstad'ı sevindirmiştir.

Hazırlayan: Fahri Utkan