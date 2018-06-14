TBMM Başkanı'ndan Bayram mesajı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Bizleri bir arada tutan değerlerimizi yaşatıp, yaygınlaştırmak için bir fırsat olan, sevinç, heyecan ve mutluluğumuzu paylaşmamıza vesilen olan Ramazan Bayramı'nı hakkıyla değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı ramazanın tamamlandığını ve bayrama ulaşıldığını belirtti.

Ramazan ayının manevi ikliminde ruhunu arındırmak için gayret eden tüm insanların eş, dost ve akrabalarıyla mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni eden Kahraman, "Allah'a kulluk borcumuzu eda edip, aramızdaki sevgi ve kardeşliği yaygınlaştırmaya fırsat bulduğumuz bu mübarek ay, dargınların barışmasına, dostlukların pekişmesine vesile oldu. Yüce Yaradan’ın rahmet ve mağfiretine sığındığımız sevinç ve mutluluk dolu günlerin, bütün Müslümanların ebedi kurtuluş ve selamete erişmelerine vesile olmasını niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yaptıkları hayırlar, verdikleri zekat, fitre ve sadakalar ile yoksulları sevindirmeyi gelenek haline getiren Müslümanların, Ramazan Bayramı'nda da aralarındaki sevgi ve saygı bağlarını güçlendirdiklerini ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Bizi üstün kılan bu hasletlerimizi geliştirmeli, yaşatmalıyız. Bizler, dosdoğru yaşamakla emrolunmuş insanlarız. Hakk’ın yanında olup, adaleti üstün tutmakla mükellefiz. Birbirimizle yardımlaşıp dayanıştığımız takdirde güçlü oluruz. Manevi ve milli değerlerimize sarılıp, aramızda adaleti ve yüksek ahlakı yaygınlaştırsak yaratılış gayemize layık olur ve şer odaklarının aramıza fitne, fesat sokmalarına fırsat vermeyiz. Bizleri bir arada tutan değerlerimizi yaşatıp, yaygınlaştırmak için bir fırsat olan, sevinç, heyecan ve mutluluğumuzu paylaşmamıza vesile olan Ramazan Bayramı'nı hakkıyla değerlendirmeliyiz."

Kahraman, dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde yaşayacağı huzur dolu günlere ulaşması temennisinde bulundu.