"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Te’vîl ve Ebced/cifir

14 Haziran 2017, Çarşamba
EBCED/CİFİR

Ebced/cifir ilmiyle Kur’ân-ı Azimüşşan ve hadislerden bir kısım hesaplar, rakamlar, remizler, işari mânâlar çıkarmak mümkündür. Zira, Kur’ân, Kelâm-ı Ezeli’den gelen ve ebede giden Kelâmullahtır. Elbette sonsuz mânâları içinde barındırmaktadır.

İşari mânâ; bir sözün, metindeki, açık, doğrudan değil, işaret olarak taşıdığı anlam demektir. Bir kelâm, işareten, remzen, imaen pek çok mânâları taşıyabilir. 

Zahiri (görünen) anlamların dışında, ebced/cifir ve benzeri pekçok mânânın Kur’ân’da yer aldığını tam olarak kavrayabilmek için tefsir ilminin metotlarından birisi olan te’vile bakmak gerekir.

 Arapça tef’îl vezninde (kalıbından) bir mastar olan evl, kelimesinin tef’îl bâbı olarak te’vîl; döndürmek, herhangi bir şeyi varacağı yere vardırmak, açıklamak, beyân, tefsir, keşf, îzâh, tercüme, sonuç gibi anlamları vardır. 

Istılâh olarak, görünüşte birbirine uygun olan iki ihtimalden birini tercih etmektir. Âyetin muhtemel olduğu mânâlardan birine yüklemektir.

Te’vilin diğer bir tanımı da, “Meşrû bir sebep veya delilden ötürü âyeti zâhirî (görünür, açık) mânâsından alıp, kendisinden önce ve sonraki âyete mutâbık (uygun), Kitab ve Sünnete uygun mânâlardan birine hamletmektir.”

Te’vilde âyetin nüzul/iniş sebepleri, diğer durumları ve kıssası yönleriyle değil; cümle ve terkiplerine yoğunlaşılır, derinliklerine nüfûz edilmeye çalışılır. Âyetin incelik ve işâretlerine dikkat ederek, bir takım hakîkatler ve hükümler çıkarmaya gayret edilir. İlk anda ve zahiri mânâsından akla gelmeyen uzak mânâlar da düşünür. Zira, Kur’ân’da, “Yaş ve kuru apaçık onda yazılmıştır.“

Te’vilde ayrıca, yanlış anlaşılaşılabilecek bazı noktaları ve şüpheleri izâle etmeye çalışır. 

Gayet tabiî ki, te’vil edebilmek için de sebeb-i nüzul (âyetin iniş sebebi), nesih (hükmünün başka bir âyetle kaldırılması), kırâat ve rivâyet gibi daha pek çok manevî ilimleri de bilmek gerekir. Bu ilimleri bilen kimseler işari, rey tefsiri yapıp, te’vil yoluyla çıkarımda bulunabilirler. 

Buna göre, her müfessir te’vil edemez. Ancak, her te’vil eden, tefsir için gerekli tedebbür (araştırma, derinlik kazanma) ve mevhibe-i İlâhiyeye (ilhamlara) mazhar olmalı. Te’vil yapabilmek için “ilimde rasih” (derinlik sahibi) olmak, yani, “ilm-i ledünne” İlâhî mevhibeye mazhar olması gerekir. 

Hazırlayan: Ali Ferşadoğlu

***

İlm-i Cifir ve Ebced Üzerine...

Okumak için tıklayınız:

Kâinattaki matematik ve ebced/cifir ilmi

Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları

Bediüzzaman’ın ebced/cifir değerlendirmesi -2-

İlm-i cifre anahtar olacak bir ders

Ebced hesabı makbul ve umumî bir düstur

İlm-i cifir üzerine

İlm-i Cifir (Ebced)

Okunma Sayısı: 450
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.