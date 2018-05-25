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'Tekne orucu' ile Ramazan: "Camiden koşarak gelmesini bir görseniz..."

25 Mayıs 2018, Cuma 11:23
Ramazanın manevi ikliminden etkilenen ancak bünyesinin kaldıramaması nedeniyle orucun tamamını tutamayan çocuklar, "tekne orucu"yla ramazanı hissediyor.

"11 ayın sultanı" olarak adlandırılan ramazanda kimi çocuk "tekne orucu" tutarak, kimi pide kuyruğunda uzun süre bekleyip büyüklerine sıcacık pide götürerek, kimi uykulu gözlerle de olsa sahur sofrasına oturarak ramazan coşkusunu yaşıyor.

"Tekne orucu" tutan Kırklarelili 8 yaşındaki Arda Yağız Çanlı'nın ramazanda bir gününe eşlik etti.

Aile fertlerinin oturduğu apartmanda yaşayan Arda, sahurunu yapması sonrası daldığı uykusundan anne ve babasının işte olması nedeniyle babaannesi tarafından uyandırılıp, okuluna uğurlanıyor.

Okulundaki o günkü eğitiminin yarısını tamamlayan Arda, öğle vakti yine babaannesinin kurduğu sofraya kuruluyor. Kahvaltılık sofrada dua eden küçük Arda, "tekne orucu"nu suyla açıyor.

Tekrar okuluna hareket eden Arda, okul gününü tamamlamasının ardından evde yaptığı "şekerleme" sonrası mahalleden arkadaşlarıyla futbol oynuyor.

Dedesinin seslenmesiyle parayı kapan Arda, aile sofrası için sıcak pide alacağı fırının yolunu tutuyor. Susamlı, mis kokulu pideleri bisikletiyle sofraya ulaştıran küçük Arda, cami önüne geçerek akşam ezanını beklemeye başlıyor. Ezanı duyar duymaz eve koşan Arda Yağız, anne, baba ve aile büyükleriyle iftar etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Arda Yağız Çanlı, yaptığı açıklamada, oruç tuttuğunda içinde bir huzur hissettiğini söyledi.

Yaşının küçük olması nedeniyle "tekne orucu" tuttuğunu belirten Çanlı, ramazanda çocuk olmanın ayrı bir duygu olduğunu söyledi.

Dedesi ve babaannesinin önerisiyle 2 yıldır "tekne orucu" tuttuğunu dile getiren Çanlı, "Oruç tutunca içimde bir huzur hissediyorum. Ben 2 yıldır tekne orucu tutuyorum. Okuldaki arkadaşlarıma da tekne orucu tutmalarını öneriyorum. Yediden yetmişe kadar sağlıklı olan herkese oruç tutmayı öneriyorum. Öğlene kadar oruç tutuyorum. Öğlen arasında ise dua ederek orucumu açıyorum." dedi.

"Camiden koşarak gelmesini bir görseniz..."

Babaanne Hamide Çanlı (76) ise kendisinin de 9 yaşında "tekne orucu" tutmaya başladığını ve bu nedenle de toruna bu eğitimi vermeye özen gösterdiğini söyledi.

Torunun küçük yaşta "tekne orucu" tutmasından büyük bir mutluluk ve gurur duyduğunu vurgulayan Çanlı, "Torunum da öğlene kadar orucunu tutuyor. Öğle arası okuldan gelince orucunu açıyor. Dua okuyor ben de onu izliyorum. Akşamüstü olduğunda ise dedesi onu fırına gönderiyor. Fırından gelerek caminin önünde ezanın okunmasını bekliyor. Camiden koşarak gelmesini bir görseniz... Onun o mutluluğunu görünce, dünyalar bizim oluyor." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: ramazan ayı, tekne orucu, çocuk eğitimi
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